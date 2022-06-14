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孩子發高燒需送急診　鄒承恩「冷血回應」讓老婆心涼　

▲鄒承恩老婆愛寶上節目談「相愛容易相處難」。（圖／和展影視提供）
▲鄒承恩老婆愛寶上節目談「相愛容易相處難」。（圖／和展影視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-14 07:30:00

俗話說「相愛容易相處難」，婚姻莫非真是一面照妖鏡，反射出夫妻彼此的缺點？節目《震震有詞》邀請藝人鄒承恩的太太愛寶、資深媒體人許聖梅、作家H、游嵥彥律師一同探討夫妻之間的相處。

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近年因為疫情嚴重影響到每個人的生活步調，愛寶提到之前因孩子得了諾羅病毒上吐下瀉，她獨自照顧孩子之餘，先生鄒承恩只在意自己：「他說過幾天有重要的工作，會請我不要影響到他！」為了不讓先生被傳染，愛寶請先生獨自隔離在房，她還負責送餐給隔離的先生。

▲鄒承恩與老婆愛寶。（圖／鄒承恩臉書）
▲鄒承恩與老婆愛寶。（圖／鄒承恩臉書）
凌晨時小孩高燒不退、拉血，愛寶拜託先生送他們去急診，沒想到先生竟回：「我不是跟妳說我今天工作很重要，妳還給我出錯！」孩子急診後必須住院，將近一週沒睡的愛寶體力不支快昏倒，請先生有空來醫院換班，鄒承恩竟回：「有什麼狀況需要我去換班？」讓愛寶相當難過，事後鄒承恩有解釋是要等隔日工作結束後再去換班。作家H幫鄒承恩緩頰：「現在疫情的關係，面對劇組動輒幾十人，鄒承恩也是擔心會影響到拍攝進度，只是他講話口氣跟溝通方式會讓愛寶誤會。」

愛寶也回想孩子剛出生的前3個月，由於溢奶嚴重幾乎都趴在她身上睡著，有時因親餵調整姿勢影響到淺眠的鄒承恩，他擔心若因睡眠不足耽誤拍攝，向愛寶提出：「這段期間我搬出去住，妳好好照顧小孩。」當下愛寶覺得自己已經這麼累了，雖然之後鄒承恩也會接手照顧寶寶1、2天，但愛寶也因為太累導致內分泌失調，還曾手術兩次治療婦科問題，作家H提出建議方案給觀眾參考，「讓先生長時間獨自照顧孩子，一天24小時負責餵奶、換尿布、洗澡…先生才能知道另一半的辛苦。」

雖然在節目中爆了許多先生的料，愛寶也向老公喊話：「謝謝你一直有在做滾動式調整，婚姻彼此互相包容，我懂你的辛苦也希望你懂我的不易，雖然我常常節目上抱怨你 但我還是很愛你的 不要走心喔！」

▲鄒承恩被老婆指控曾因工作鮮少顧孩。（圖／鄒承恩臉書）
▲鄒承恩被老婆指控曾因工作鮮少顧孩。（圖／鄒承恩臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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