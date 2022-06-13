鄧振中籲WTO關注不透明行為　暗批中國不當封殺台農產品

WTO第12屆部長會議睽違4年半，即將在總部日內瓦召開，台灣將由鄧振中代表出席。此次會議聚焦於COVID-19疫苗專利、漁業補貼以及俄烏戰爭導致的糧食危機等，會議開幕首日，WTO總部公開各成員國預先提交的部長聲明。
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他強調，即使是在疫情高峰期，台灣仍保持市場和貿易的開放及自由，並沒有停止持續深化與合作夥伴的經濟聯繫、貿易對話，且已申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。
針對台灣經濟表現良好，鄧振中說明原因在於我國採取兩個政策，第一，台灣堅定支持多邊貿易體制，努力協調我國的貿易制度與國際標準一致，並為貿易夥伴消除長期存在的障礙。舉例來說，2020年鬆綁萊豬禁令、2021解禁福島周邊食品，透過這些例子，台灣展現出符合國際標準的決心，以及遵守貿易規則的承諾。
第二，台灣決心維護一個擁有「自由、公平、公開、透明、可預測」的貿易投資環境。
鄧振中在聲明中提出認為WTO該處理的問題，首先如何防止公共衛生危機擴大以及相對應的人與貨品管制問題，同時確保疫苗、藥物和篩檢試劑的供應不中斷；其次，開發中國家是否可以及時獲得生產疫苗的智慧財產權授權的議題，攸關全球人民的生命安全；再來，如何能不讓漁資源耗竭，讓漁業能夠永續發展也是WTP必需關注的問題。他指出，台灣支持以文本為基礎的討論，盼WTO成員迅速達成協議。
鄧振中進一步表達對WTO的期待，期許其確保所有成員都遵守規則，以維護自由和公平的貿易，「任何成員都不能自外於規則，也不應逕自在未及時通知或無正當理由的情況下禁止產品。」他暗批中國不當封殺台灣農產品，並提到台灣的鳳梨、蓮霧和釋迦就是在這種不合理的行為下成為犧牲品。
鄧振中最後呼籲，成員國應該特別注意任意損害體系的作為，以及不透明的措施，包括反對經濟脅迫手段，呼籲各國遵守WTO規範，為台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚等產品爭取權益。他強調，台灣願意排除萬難，希望國際社會能以公平的方式正視我國應有的參與權益，同時，WTO也應當與時俱進，進行有效率的改革。