入境「3+4」遭批白痴政策！指揮中心更正說明

入境居家檢疫天數6月15日起將全面縮短為「3+4」（3天居家檢疫、4天自主防疫），不過規定中的「在同一檢疫地點3+4為原則」，遭疑若住防疫旅館就要住滿8天，後面4天可以外出、上班，卻不能回家，台北市長柯文哲更痛批是「白痴政策」，對此，指揮中心給出最新回應。
根據指揮中心公布，6月15日零時起（航班表定抵台時間）放寬邊境檢疫措施，入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原7天自主健康管理，檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。
針對各界質疑，發言人莊人祥也釋疑，假如自主防疫與居家檢疫如果為不同地點，像是如：前3天於防疫旅館居家檢疫，後4天回家完成後續的自主防疫，應須經自主防疫所在地的地方政府同意，且後4天如在自宅或親友住所進行自主防疫須符合一人一戶；另外，在填寫入境檢疫系統時，檢疫地點只需要填前三天的檢疫地址。（編輯：孫唯容）
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