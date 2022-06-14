金曲入圍加持！TRASH宣布演唱會加場 阿夜：心情起伏大
2022金曲獎最佳樂團獎入圍的TRASH，先前原訂5月14日舉辦的《Holy Trip! 精神時光屋》台北演唱會，因疫情關係延期至7月底，粉絲更是堅持支持不退票，網路上亦持續有許多詢問能否加演來信，希望TRASH能多舉辦一場讓沒買到票的粉絲們，可以有機會親臨現場感受TRASH的樂團魅力！挾帶超高人氣呼聲，並有多次音樂獎項的肯定，讓TRASH在13日正式發布消息，宣布將在7月31日加演一場，回饋每一位粉絲的支持！
對出道滿12年的TRASH樂團首次舉辦大型演唱會就加場，再次突破新的里程碑，原演唱會因為疫情延期，如今又宣布加場，對團員們來說回憶錄裡又增添一件難忘的事！主唱阿夜說：「從延期到現在宣布加場，心情起伏一直都很大，但也必須順著世界的走向隨時變更計劃，值得慶幸的是大家都還在，都還健康。」鼓手魁剛也說：「當然真的很開心有越來越多人聽見我們的音樂。」至於又要再一次面對演唱會加場當天開賣的心情，團員異口同聲表示，當然又是很緊張！說不緊張也是強裝鎮定而已，但彼此內心都有共識，就是無論如何把兩場演唱會的演出都做到最好，竭盡所能的去完成。
2022對TRASH來說也是特別的一年，五月率先獲頒Hito頒獎典禮的「2022校園人氣樂團獎」，緊接著即將前往金曲獎的殿堂角逐第三度入圍的「最佳樂團獎」，單曲〈終究還是因為愛LOVE〉的MV更再近日在YouTube上衝破千萬點擊率，新單曲〈終究還是因為愛REMIX - 2022 EMZ 昇恆昌年度歌曲〉也仍舊在數位點聽排行榜上名列前茅，更重要的是首度開大型個人演唱會門票就在短短的時間內秒殺，如今又戲劇性宣布加場，這一年對TRASH來說真的是滿滿的感恩與感動！團長頤原也感性的說：「看愛還能帶我們去哪。」但熟知TRASH的粉絲與身旁親友或工作人員都知道TRSAH努力了非常久，面對看似一小步，但這一路也走了10年，主唱阿夜說：「終於有成果，一切得來真的不易，但同時責任也更大了，TRASH必須付出比以往更大的努力去維持與進步。」連話說都說很少的貝斯手博文都罕見狂妄地說：「真是該加場了。」
面對即將到來的七月份，TRASH早已開始展開一連串「集訓」為的就是給每位來到現場的粉絲最美好、超值的一場派對，大家一起沉醉在TRASH的音樂中，《Holy Trip! 精神時光屋》台北演唱會加演場6月18日星期六中午12點寬宏售票系統正式啟售。（編輯：楊穎軒）