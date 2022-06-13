富樂劣質快篩！竟是中國貨冒充美國製　檢調5路搜索大鑫

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，大鑫公司今年5月10日獲衛福部食藥署核准輸入由美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，隨即取得國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、臺中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案。
怎料，檢調接獲民眾檢舉，大鑫公司涉嫌未經核准進口販售中國製的黑心快篩試劑，大鑫公司疑似委託中國艾康生物技術（杭州）公司生產包裝後，先行運送至香港，再從香港以空運方式運送來台，並且將原產國為「USA」（美國），不到1個月就進口約237萬劑。
民眾卻陸續發現，無法呈現測試線（T）、品管線（C）的檢測結果，檢調認為，大鑫公司涉有產地虛偽標記外，品質也不良，相關被告因此涉嫌違反醫療器材管理法及刑法妨害農工商、詐欺等罪，今天一併被搜索及約談。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。