想出國但機票好貴下不了手？內行曝真相：這樣訂位才聰明

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林昭君說，由於通膨加上燃油成本大增，國人最愛的日本及韓國，短期內機票成本勢必大增，以日本來說，相較於2019年疫情之前，目前下半年機票漲幅約3到4成，韓國則更高有6到8成漲幅。除了上述的成本考量以外，航空公司目前尚未完全恢復航班數量也是原因。至於未來何時票價才有下降空間，得視市場供需而定，「但目前實在看不到。」
林昭君建議，民眾如果下半年到明年春假這段期間要出國，如果想預定比較熱門的時段，例如聖誕節、過年，建議最好提前卡位，雖然可能貴一些，但至少不會買不到；不過如果是想搶便宜的朋友，建議可以再觀望一陣子，或是等明年春假之後比較有機會。
創意旅行社董事長、品保協會發言人李奇嶽表示，從日韓陸續宣布恢復觀光之後，來詢問機票的民眾就明顯變多，包括日本、韓國、上海都是熱門詢問的地點，不過多數還是以商務客為主，一般民眾礙於隔離政策未鬆綁，目前真的下手搶訂機票的還是有限，也正因以商務客為主的剛性需求量大，航空公司根本沒有必要降價，導致機票「只會漲不會跌」，民眾要期待還像過去買到便宜的機票，恐怕未來幾年內都不太可能見到！
如果消費者擔心買了機票有變數，易遊網今年特別推出全台唯一「線上改票自動化服務」，不必再像過去用人工作業，得耗時多天才能確認能否更改或需要多少費用，消費者現在可以直接在線上操作，號稱3分鐘內就能完成改票作業，很適合先訂票但還不確定行程的旅客，有更大的彈性空間。