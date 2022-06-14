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想出國但機票好貴下不了手？內行曝真相：這樣訂位才聰明

▲國內有望在9月底前開放出國，但旅行業者坦言，下半年甚至到明年春節，機票都不可能降價，想出國的民眾最好有心理準備。（圖／NOWnews資料照片）
▲國內有望在9月底前開放出國，但旅行業者坦言，下半年甚至到明年春節，機票都不可能降價，想出國的民眾最好有心理準備。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-14 00:03:00

苦等了兩年半，終於盼到能出國的曙光！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，9月之前有望開放出國旅遊，讓不少民眾相當期待，甚至已經開始「超前部署」，提前搶訂今年下半年甚至明年農曆年假的機票。根據易遊網統計，從日韓宣布開放觀光之後，短程機票的搜尋熱度不斷升高，其中又以東京、首爾以及曼谷為3大熱搜航點，不過很多民眾雖然先搜尋，但實際下手的人反而不多，反而是長程線與中遠期機票，因為有剛性需求目前最熱銷，也讓易遊網單日機票營收突破千萬元！

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易遊網公關主任林昭君指出，雖然亞鄰熱門旅遊國家日本、韓國及的曼谷的機票搜尋量很高，但實際訂票最大宗的反而是歐美的長程線，排名前六位包括舊金山、洛杉磯、倫敦、紐約、溫哥華、巴黎，多數都是商務、求學與探親這類剛性需求。

林昭君說，由於通膨加上燃油成本大增，國人最愛的日本及韓國，短期內機票成本勢必大增，以日本來說，相較於2019年疫情之前，目前下半年機票漲幅約3到4成，韓國則更高有6到8成漲幅。除了上述的成本考量以外，航空公司目前尚未完全恢復航班數量也是原因。至於未來何時票價才有下降空間，得視市場供需而定，「但目前實在看不到。」

林昭君建議，民眾如果下半年到明年春假這段期間要出國，如果想預定比較熱門的時段，例如聖誕節、過年，建議最好提前卡位，雖然可能貴一些，但至少不會買不到；不過如果是想搶便宜的朋友，建議可以再觀望一陣子，或是等明年春假之後比較有機會。

▲雖然目前日本僅開放團客入境，但讓哈日族們已期待下半年自由行開放。（圖／易遊網提供）
▲雖然目前日本僅開放團客入境，但讓哈日族們已期待下半年自由行開放。（圖／易遊網提供）
創意旅行社董事長、品保協會發言人李奇嶽表示，從日韓陸續宣布恢復觀光之後，來詢問機票的民眾就明顯變多，包括日本、韓國、上海都是熱門詢問的地點，不過多數還是以商務客為主，一般民眾礙於隔離政策未鬆綁，目前真的下手搶訂機票的還是有限，也正因以商務客為主的剛性需求量大，航空公司根本沒有必要降價，導致機票「只會漲不會跌」，民眾要期待還像過去買到便宜的機票，恐怕未來幾年內都不太可能見到！

如果消費者擔心買了機票有變數，易遊網今年特別推出全台唯一「線上改票自動化服務」，不必再像過去用人工作業，得耗時多天才能確認能否更改或需要多少費用，消費者現在可以直接在線上操作，號稱3分鐘內就能完成改票作業，很適合先訂票但還不確定行程的旅客，有更大的彈性空間。
 

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