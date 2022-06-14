旅遊團費「至少漲5成」！機票、防疫成本高：2玩法成主流
在疫情之前，參加旅遊團出國是很稀鬆平常的事情，還經常看到旅行社流血殺價促銷，「6999泰國玩很久」這種好康，恐怕未來很難再看見了！創意旅行社董事長、品保協會分言人李奇嶽指出，在後疫情時代裡，除非新冠肺炎病毒真正流感化，各國取消相關防疫政策，否則只要還有防疫需求，旅遊業成本就會很高，「短期內出國團費至少漲5成！而且未來恐怕是小型團或自由行的天下，過去那種一次20、30人的大型旅遊團很難再有榮景。」
李奇嶽說，雖然目前政府還未開放業者組團，但大方向朝向解封是必然的，近期接獲不少民眾來詢問出國組團的事情，但業者考量到防疫政策、機票、國外價格等等，其實都還無法評估價格，但可以想像的是，光是機票成本就肯定大漲，加上各種防疫準備，他個人評估，未來出國旅遊團費至少漲5成甚至更多，「想要回到過去哪種流血殺價的低價團時光，幾乎不太可能了！」
李奇嶽強調，除非未來新冠肺炎變成流感化，全球在防疫上都全面鬆綁，否則只要確診就必須隔離的情況下，過去那種一起坐大遊覽車、一起吃飯的大型旅行團必然會消失，取而代之的則是5到10人、甚至一個家族就可出團的小型團，或是自由行為主的旅遊方式。
易遊網公關主任林昭君則說，目前易遊網已瞄準日本旅遊市場，規劃日本一二線城市團體包機，共有4大航點選擇，並打造賞楓賞雪、美食溫泉、主題樂園、滑雪高爾夫等多種主題行程，待國外出團禁令解除後，會在最短時間上架銷售。另外，這兩年受到疫情影響，很多結婚的新人遲遲無法出國度蜜月，未來解封後也會成為新的商機，因此易遊網也在積極籌備了歐洲蜜月旅遊團，讓新婚夫妻在國門重啟後可以補度蜜月！