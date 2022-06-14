NOW早報／王世堅質詢必送禮！柯文哲認了：最愛「這個」

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除了在柯文哲任內，前兩任市長馬英九及郝龍斌在任時，王世堅就有在質詢時送禮給市長的習慣。昨（13）日柯文哲也被問到，王世堅送的這麼多物品當中，最後都如何處理？柯文哲則指出，一開始王世堅都會找人把物品拿回去，但後來就會詢問對方「到底是道具還是送的？」可能就因此覺得「不好意思」所以才不來拿了。
而議員陳炳甫則追問，之後王世堅送的物品如何處理？對此柯文哲則表示，之前都會退還回去，後來開始會把大部分的禮物轉送給助理。至於最喜歡的是哪樣東西？柯文哲則不假思索表示「腳踏車」。
關於腳踏車的部分，源自於柯文哲2021年4月8日下午進入議會進行施政報告時，柯文哲利用報告前的時間，贈送了一台摺疊腳踏車給柯文哲，車身上還寫了「市長不難，專心市政而已；政治不難，找回網軍而已」。
針對送禮一事，王世堅辦公室日前也發表聲明，表示近年來王世堅議員在議場送柯市長的禮物（包括每年上下會期施政報告、總質詢），都是由柯市長的幕僚現場代為收走下，「我們從未跟柯市長與柯市府的任何同仁要求反還，且柯市長與柯市府也未還給我們。」辦公室方面強調，所以沒有柯市長所提及的「道具」問題。
今日天氣／晴朗炎熱！ 山區、北東午後陣雨 花東恐飆破36度
根據中央氣象局預報，今（14）日環境吹西南風，清晨至上午在中南部沿海地區有短暫零星降雨的機會，而午後在北部、東北部地區及各山區也有局部短暫雷陣雨，其中北部及東北部山區對流發展較旺盛，有局部大雨發生的機率。
而溫度方面，各地夜晚清晨低溫約25至27度，而高溫預估為32至34度左右，局部地區溫度會再更高一些，其中台東還是有焚風發生的機率，在花、東縱谷更有36度以上高溫發生的機會。
首見BA.4、BA.5！傳播力多20到30% 重複感染機率也大增
中央疫情指揮中心昨（13）日宣布，台灣首見Omicron亞型變異株BA.4、BA.5入侵，一次攔截到5例；對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，根據現有數據，變異株BA.4、BA.5比起BA.1、BA.2，增加「20％到30％」的傳播力。
指揮中心表示，國內上週於境外移入個案中檢出4株Omicron BA.5及1株Omicron BA.4，個案分別為4例男性及1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，入境日介於今(2022)年6月2日至6月7日。其中檢出Omicron BA.5個案分別自美國(2例)、土耳其及波蘭移入，檢出Omicron BA.4個案則自智利移入。
羅一鈞指出，BA.4、BA.5比起BA.1、BA.2，增加20%到30%的傳播力，但不像之前Delta變成Omicron以倍數方式增加。
針對感染機率部分，羅一鈞則認為，假設BA.4、BA.5病毒株進入社區傳播，由於有很強的傳染力跟免疫逃脫，所以產生二次感染狀況應該會提高。
羅一鈞說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。
瘦子升格當爸再曝「1人生大事」 認等了整年壓力超大
日前升格當爸的瘦子E.SO，因疫情延期一年的「地囚人」演唱會，將於8月13日、14日在台北小巨舉辦，昨（13）日公布演唱會主視覺，只見瘦子頭戴著太空帽側身的臉，像是電影海報一樣的設計，多了演員身分的瘦子，在表演上有更多面相跟突破，近期更參與由阿達主持的網路節目，跟好友們一起購買了紅髮艾德也有的西蘭公國的爵位，並在節目上一起扮裝成公爵與騎士，同樣讓粉絲笑翻。
原定去年舉行的演唱會，在前置期便因為疫情中止延期，幸好許多計畫都尚在紙上談兵沒有損失，許多演出邀約也都延期，因此瘦子得以全心創作，在今年初發行了一張新專輯《EARTHBOUND》，因此今年捲土重來，節目內容也都重新編排。
瘦子發完首張個人專輯《Outtabody靈魂出竅》之後便一路工作滿檔至今，坦言壓力爆棚但同時也很興奮，很久沒有在觀眾面前演出的他希望可以跟大家一起完成最棒的演唱會。
跌跌不休！日圓下探135 日政府：將適時採取措施
近來日圓不斷下探，週一（13日）兌美元匯價再創新低，一度貶至135日圓兌1美元大關。對此，日本官房長官松野博一在記者會上表示「十分憂慮」，並透露政府會在必要時採取適當措施，暗示不會對此不管不問。
綜合日媒報導，松野博一在13日上午的例行記者會中，針對近來日圓大幅下跌指出，貨幣匯率的穩定走勢反映基本面很重要，同時他也透露，近來日圓大幅下跌，讓政府相當擔憂。
外界好奇在日圓大跌的同時，日本政府是否會出手干預，對此，松野博一拒絕評論，但他表示，日本政府將會密切關注日幣走勢，同時與各國貨幣當局保持溝通，並在必要時將會出手採取適當措施。
日幣近來跌勢不斷，13日上午一度來到135日圓兌1美元大關，是2002年2月以來首見，前後相隔20年又4個月。5月底時，東京外匯市場美元兌日圓還收在接近128日圓水準，不到兩週的時間，1美元就可多兌換7日圓。
分析指出，日圓急貶的現象如果無法放緩，日本國民恐面臨更嚴重的物價上揚問題、日子將過得更加辛苦，而矛頭也勢必會指向日本央行和日本政府的貨幣政策。
截至台北時間13日下午4時30分，日圓兌美元匯價暫報134.50左右。
明星乾拌麵排名出爐！Toyz竟狂讚「這款」：真的值得一買
現今明星代言的乾拌麵越來越多款，每個口味、價錢均有特色，時常被婆媽們秒殺銷售一空。對此，譽有「美食公道伯」的YouTuber「Toyz」，就以顧客的角度分別評比王偉忠、炎亞綸、A-lin、大蛇丸的乾拌麵，沒想到冠軍出乎意料，就連Toyz都讚不絕口「輾壓一切」、「真的值得一買」。
Toyz在11日推出YouTube新影片《明星乾拌麵評測Part2！最強的新秀挑戰賽正式登場！究竟能誰成功上位？》並帶來王偉忠代言的「福忠眷村醬麵-醋香椒麻」、大蛇丸的「銷魂麻辣肉燥麵」、炎亞綸的「火火選物-台式麻辣」以及A-lin的「老媽拌麵-擔擔麵」。
首先是王偉忠和大蛇丸的PK，Toyz形容，偉忠哥的拌麵香氣逼人，而蛇丸則有明顯的肉燥味，而在味道上，蛇丸的辣度後勁較強，肉燥入口時很香，而偉忠哥的味道普通，相對遜色許多，「以香氣來說，這碗（王偉忠）絕對屌打，味道來說，蛇丸這碗反而比較好吃」。
Toyz更稱讚大蛇丸的是會讓人想要吃完的，「入口香，口感順、後勁麻、小辣」，雖然是今天單價最貴的，但貴的有道理，「拌麵只要放肉燥的，成本來說都會比較高啊，明顯的放了許多肉燥」。
再來是炎亞綸對決A-lin，Toyz表示，A-lin的擔擔麵味道很香，很好吃，就連不愛吃細麵的他都讚賞有佳，「口感很好，每一條很分明，不會糊在一起」更形容「吃過這麼多乾拌麵以來，它算是最好吃的，會想把整碗吃完，真的太好吃了，整碗吃起來就是爽，完全是開心的」。
Toyz更大讚，A-lin的擔擔麵，就算對決偉忠哥、大蛇丸「這個擔擔麵也是屌打，輾壓一切」。至於炎亞綸的乾拌麵，Toyz則坦言味道吃起來相對無聊，唯一贏別人的點就是比較便宜，然後不算難吃，就是非常普通的拌麵，「沒辦法，亞綸選手遇到的對手太強」。
最後Toyz做結論時，仍不忘大讚A-lin的乾拌麵，「是我吃過數一數二最好吃的，不得不說，雖然不是業配，但是我也很推薦給大家吃一下，有點水平。」同時也以綜合價錢來說，不僅價格合理，同時也好吃，真的值得一買。
網友紛紛留言，「ALIN已經兩款好評了 看起來品質有保證」、「Alin的真的很好吃，當時留學，在華人超市有的乾拌麵都吃過一輪，他是唯一一直在家裡必備的」、「老媽的拌麵系列是真的不錯，當初老媽拌麵上榜全球十大泡麵，買來吃的時候，就覺得印象很好了」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。