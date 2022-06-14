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電影院開「妥瑞場」？兩廳院還附消音耳罩：現在才知道

▲妥瑞氏童看電影發出「啾啾聲」遭驅離，引起網路正反論戰。（示意圖／取自photoAC）
▲妥瑞氏童看電影發出「啾啾聲」遭驅離，引起網路正反論戰。（示意圖／取自photoAC）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-14 00:10:00

日前有網友上網爆料，指稱一名媽媽帶7歲妥瑞氏兒看電影，因不斷發出「啾啾聲」，遭其他觀眾抗議驅離。發文網友提到，該名母親當場表示小孩有妥瑞氏症，進到電影院已經很勇敢，「我現在就帶他離開，至少我們試過了，社會就是這麼殘酷」，而男童也邊走邊道歉「其實我很好的」，引發外界正反不一的議論。被鄉民稱為「翟神」的翟本喬建議電影院增設「妥瑞場」，接受觀眾在放映途中發出各種非惡意的聲響，引發網友熱烈討論。

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前市政顧問、美斯捷董事長「翟神」翟本喬在臉書直言，建議電影院可在每個周末選一個場次，標明「本場次接受觀眾於放映途中發出各種非惡意之聲響」。翟本喬提到，自從有小孩之後，看電影變成要花力氣安排，還不一定能全家出席的娛樂。如果有戲院願意這樣做，不止是妥瑞症患者，很多一般小孩的家長也會感激。翟本喬最後詢問行銷上該如何標示，例如「妥瑞場、過動場」，引起網友熱議。

▲有網友在臉書上指出，看電影時不斷聽到一旁傳出噪音，最後有觀眾受不了，大聲將一名7歲男童趕出去，事後才知道男童患有妥瑞氏症。（圖／翻攝臉書Gangs of Tian Mu 天母幫）
▲有網友在臉書上指出，看電影時不斷聽到一旁傳出噪音，最後有觀眾受不了，大聲將一名7歲男童趕出去，事後才知道男童患有妥瑞氏症。（圖／翻攝臉書Gangs of Tian Mu 天母幫）
有網友擔憂「妥瑞場」恐標籤化病症，更有人提出質疑反問「你認真的嗎」。翟本喬也在留言中解釋「當然不是」，而是拋磚引玉，先講一個不好的答案，別人就會提出好的答案。果然立刻帶起全民命名運動，眾人紛紛獻出創意，像是「親子友善場」、「共融場」、「搖滾場」、「戰場」、「修羅場」、「兒童在場」、「父母可離場」。

電影院開設特別場的想法獲得不少支持，民眾認為可參考動漫粉絲場的方式，例如日本動畫電影上映時會推出瘋狂粉絲場，可以整場瘋狂喊叫。對於家有學齡前幼兒的爸媽來說，帶小孩看電影就像帶一顆不定時炸彈，因此許多人生了小孩之後，就再也不曾看過電影。

家長們大推內湖哈拉影城有兒童專場、 in89有親子影廳，「府中15」更是全台首創嬰兒車電影院，場內提供嬰兒車停放區，小孩可在場內進食、哭泣、走動、小聲說話。曾帶小孩看過兒童專場的高姓民眾表示，觀影時會有小孩離開座位跑到螢幕前，或是大聲發問討論，但因為進場前的預期心理就是鬧哄哄，在場家長彼此都能互相理解，也就比較不擔心自家小孩突然變成自走炮。

▲in89推出「Boomboom親子影廳」，有沙發、草皮和溜滑梯。（圖／取自in89豪華數位影城官網）
▲in89推出「Boomboom親子影廳」，有沙發、草皮和溜滑梯。（圖／取自in89豪華數位影城官網）
事實上，國家兩廳院早已推出「輕鬆自在場」，降低強烈的聲光、影像效果，在演出過程中不必介意不自主發出的聲響，也能適時伸展肢體，不用拘謹端坐，無法久坐的人過程中可到安靜空間休息，不用擔心進出觀眾席會影響他人。此外，還提供紓壓小道具、耳塞、消音耳罩給需要的觀眾，適合親子、自閉症者、妥瑞氏症者、感官敏感者，貼心舉動讓民眾大讚：「概念很不錯」、「現在才知道有這個選擇」。

▲兩廳院不定期開放「輕鬆自在場」，提供紓壓道具、耳塞、消音耳罩等。（圖／取自國家兩廳院官網）
▲兩廳院不定期開放「輕鬆自在場」，提供紓壓道具、耳塞、消音耳罩等。（圖／取自國家兩廳院官網）


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