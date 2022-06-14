ENERGICA 純電紅牌重機攜手特爾電力 200kW 快充
ENERGICA 代理商臻裕企業攜手在地充電營運夥伴 TAIL 特爾電力，優化純電重機車友使用環境。ENERGICA 所有車型皆配備21.5kw 高容量鋰電池以及 CCS1 快速充電，與 TAIL 特爾電力超快充服務品牌展開合作，連結 TAIL 特爾電力旗下 200kW CCS1 高效充電站點，目前全台已有 8 個快充服務站點。
TAIL 特爾電力超快充服務品牌積極佈局國內充電基礎設施，以長途路網佈點及快充建置為主，除於交通樞紐幹道建置充電站點，站點更設置 200kW 充電功率且相容 CCS1 充電規格；目前8座充電站點包含台北福林站、西螺北上超充站、嘉義民雄站、台南崑山站、台南中華西站、台南捷豹路虎站、屏東楓港站、台東日盛站已投入服務行列，全新高雄三民區金獅站也即將上線；除超級快充站點之外，亦同步增設目的地充電據點，提供電動車主更便捷的充電服務網絡。
ENERGICA TAIWAN 期盼藉由與在地傑出充電營運商如 TAIL 特爾電力、Noodoe 、EV OASIS 、EVALUE、U-POWER、iCharging 等夥伴合作，串聯全台多元充電服務據點。車主使用 TAIL 快速充電服務，只需下載 TAIL APP 註冊登入，即可透過 APP 搜尋附近樁點，抵達充電站後插入充電槍掃碼即啟用充電，完成充電可使用信用卡或儲值金智慧付款。凡為 ENERGICA 車主透過經銷服務據點購買其儲值方案，即可享專屬回饋充電金，更多詳情還請洽 ENERGICA TAIWAN 北中南經銷旗艦展示中心。