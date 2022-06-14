COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

ENERGICA 純電紅牌重機攜手特爾電力 200kW 快充

▲ ENERGICA 純電紅牌重機攜手特爾電力 200kW 快充
▲ ENERGICA 純電紅牌重機攜手特爾電力 200kW 快充

2GameSome - 有車賞

2022-06-14 00:55:00

ENERGICA 代理商臻裕企業攜手在地充電營運夥伴 TAIL 特爾電力，優化純電重機車友使用環境。ENERGICA 所有車型皆配備21.5kw 高容量鋰電池以及 CCS1 快速充電，與 TAIL 特爾電力超快充服務品牌展開合作，連結 TAIL 特爾電力旗下 200kW CCS1 高效充電站點，目前全台已有 8 個快充服務站點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
TAIL 特爾電力超快充服務品牌積極佈局國內充電基礎設施，以長途路網佈點及快充建置為主，除於交通樞紐幹道建置充電站點，站點更設置 200kW 充電功率且相容 CCS1 充電規格；目前8座充電站點包含台北福林站、西螺北上超充站、嘉義民雄站、台南崑山站、台南中華西站、台南捷豹路虎站、屏東楓港站、台東日盛站已投入服務行列，全新高雄三民區金獅站也即將上線；除超級快充站點之外，亦同步增設目的地充電據點，提供電動車主更便捷的充電服務網絡。

ENERGICA TAIWAN 期盼藉由與在地傑出充電營運商如 TAIL 特爾電力、Noodoe 、EV OASIS 、EVALUE、U-POWER、iCharging 等夥伴合作，串聯全台多元充電服務據點。車主使用 TAIL 快速充電服務，只需下載 TAIL APP 註冊登入，即可透過 APP 搜尋附近樁點，抵達充電站後插入充電槍掃碼即啟用充電，完成充電可使用信用卡或儲值金智慧付款。凡為 ENERGICA 車主透過經銷服務據點購買其儲值方案，即可享專屬回饋充電金，更多詳情還請洽 ENERGICA TAIWAN 北中南經銷旗艦展示中心。

保時捷奪下 2022 年利曼 24 小時耐力賽 GT 組冠軍

中華汽車 X 林立青 Zinger Pick Up「友洗號」為街友找到工作機會

哈雷 22 年式全新 Low Rider S/ST 首度亮相！售價 129.9 萬起

動感實惠新優選 ─ Kia Stonic 1.0T智慧油電GT-Line試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀