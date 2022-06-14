▲ 保時捷奪下 2022 年利曼 24 小時耐力賽 GT 組冠軍

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保時捷廠隊三位車手駕駛 91 號 911 RSR 賽車，攜手創下了 利曼 24 小時耐力賽 GTE 組別的最長里程紀錄— 4,769 公里。同屬保時捷車隊的 92 號保時捷 911 RSR 賽車，由法國車手 Kévin Estre、丹麥車手 Michael Christensen 與比利時車手 Laurens Vanthoor 為駕駛，則在這場經典的耐力賽事中拿下第四名的佳績。保時捷客戶隊伍 WeatherTech Racing 也在 GTE-Am 組別，以耀眼成績站上頒獎台。
上週六，利曼 24小 時耐力賽在絢爛的夏日陽光和觀眾歡呼聲中展開。在賽道場地溫度最高達攝氏 40 度的情況下，兩台保時捷 911 RSR 賽車在比賽初期穩住了第三、第四的位置，並與領先賽車保持隨時可造成威脅的距離。當太陽下山，比賽關鍵時刻也隨之到來，隨著溫度降低，兩位車手將輪胎的性能發揮得淋漓盡致；到了夜晚，91 號賽車遭遇一次小挫折，法籍車手 Makowiecki 因超越賽道限制規範遭判罰進入維修區，然而 91 號賽車隨後仍順利地完成剩下的比賽，同時利用對手的疏忽等種種突發狀況，一路暢行無阻地邁向奪冠之路。最終 ，911 RSR 賽車以廠隊賽車身分出戰利曼賽場的最後一次賽事中，以 42.684 秒的領先優勢奪得冠軍。
相比之下，92 號賽車的運氣較差。 Kévin Estre、Michael Christensen 和 Laurens Vanthoor 雖在夜賽中表現亮眼，並取得領先，日出時，三位來自法國、丹麥和比利時的 2018 利曼冠軍組合甚至一度領先所有對手長達兩分鐘。但挑戰隨之而來，92 號 911 RSR 的右前輪在週日早上 8 點突然爆胎，破損的輪胎擊破了車身，導致車頭大面積的損傷，車手耗費不少時間將受損的92號賽車開回維修區，之後又進行長達 10 分鐘的維修，因而損失了 3 圈。最終，92 號賽車以第四名的成績衝過終點線。