買到現賺！下載30元LINE貼圖 免費送「55元糖葫蘆」爽吃
目前在全台展店已多達20間的「外婆的茶屋」，店內以今川燒、熟成紅茶聞名，之前開發「珠寶串糖葫蘆」也獲得好評，讓傳統小吃糖葫蘆能吃得時尚。外婆的茶屋近期推出買30元貼圖送55元糖葫蘆活動，等於花30元就能爽吃糖葫蘆，還能額外獲得一組使用無期限貼圖。
2018年在新北三重路邊攤開始販售今川燒的「外婆的茶屋」，短短數年間，在全台展店已多達20間門市。店內同樣主打今川燒及價格平實的熟成紅茶，今年春季推出珠寶串糖葫蘆系列，顛覆過去只有在路邊攤或夜市才能吃到糖葫蘆的想像，不用再站著吃到雙手黏踢踢，而是可以坐在舒適的店裡吃當日現做的糖葫蘆。
即日起至7月16日期間，下載外婆茶屋官方LINE貼圖（30元），並傳送「糖葫蘆」貼圖到外婆官方 LINE帳號，憑手機號碼將於每周一、四統一發放「糖葫蘆兌換券」，可到門市免費兌換葡萄糖葫蘆（55元）或蕃茄糖葫蘆（50元）。由於下載貼圖機會只有1次，購買貼圖前需先將LINE帳號設定電話號碼並綁定電話號碼。
同樣買貼圖可享好康的還有台北晶華酒店，6月30日前花30元購買下載「晶華美食小管家」貼圖，並在台北晶華酒店[email protected]帳號回傳任何一張小管家貼圖，就可獲得「晶華美食到你家」100元美食金，6月30日前消費滿500元可以抵用，每個帳號可折抵一次。