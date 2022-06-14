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今高溫炎熱！花東吹焚風防中暑　明滯留鋒接近雷雨炸全台

▲氣象局表示，今（14）日受西南風影響，各地大多為多雲到晴，感受偏炎熱，高溫預估為32至34度左右，局部地區溫度會再更高一些。（圖／張勵德攝）
▲氣象局表示，今（14）日受西南風影響，各地大多為多雲到晴，感受偏炎熱，高溫預估為32至34度左右，局部地區溫度會再更高一些。（圖／張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 06:38:04

中央氣象局表示，今（14）日受西南風影響，各地大多為多雲到晴，感受偏炎熱，高溫預估為32至34度左右，局部地區溫度會再更高一些，其中台東還是有焚風發生的機率，在花、東縱谷有36度以上高溫發生的機會，中午前後紫外線也較高，外出的朋友請注意防曬並多補充水分。降雨方面，清晨至上午在中南部沿海地區有短暫、零星降雨的機會，而午後在北部、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，其中北部及東北部山區對流發展較旺盛，有局部大雨發生的機率。

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▲氣象局針對臺東縣地區及花蓮縣縱谷發布高溫警報。背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，提醒民眾注意。（圖／中央氣象局）
▲氣象局針對臺東縣地區及花蓮縣縱谷發布高溫警報。背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，提醒民眾注意。（圖／中央氣象局）
週三、週四北方鋒面較接近台灣，水氣增多，天氣較不穩定，各地降雨機率提高，西半部有局部短暫陣雨或雷雨出現，且午後發展較旺盛，預估在山區有局部大雨發的機率，而東半部為多雲，午後也有局部短暫雷陣雨。週五至下週一鋒面遠離，不過水氣仍多，迎風面的中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「西南季風」影響，各地晴朗、「熱如盛夏」；背風面花東則有「焚風」現象，應注意極端高溫(36度以上)，迎風面西南部偶有局部零星降雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。今日各地氣溫：北部23至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部21至37度。

最新歐洲模式模擬顯示，明日「滯留鋒」掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。週四至下週日「滯留鋒」逐日北移，「太平洋高壓」並未增強西伸，南方水氣多，「天氣悶熱」、大氣很不穩定，西南部偶有局部短暫陣雨，午後有「強對流」發展，仍屬「梅雨季」多雨的型態，應持續注意較大雨勢。下週一「太平洋高壓」仍偏弱，「天氣炎熱」，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。（編輯：倪浩軒）

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