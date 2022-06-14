大國藥妝「1日圓」超殺優惠！連7天搶購：合利他命賺很大

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隨日圓持續走貶，創下匯率新低點，目前1日圓（約合新台幣0.23元），搭配年中最大檔的618購物節，大國藥妝台灣專賣店6/13～6/19一連7天共2時段，祭出超殺「1日圓」與「市場最低價」夯品限量優惠！國人去日本一定囤貨的最愛藥妝，通通大方給出從沒見過的激安折扣，而且一樣全館消費滿10,000日圓（約合台幣2,257元），即可享免EMS國際運費（4kg以內），最快3～7日即可直送台灣，不搶太可惜。
每日11:00搶購「1日圓商品」
6/13(一) 開搶「Sagami 相模0.01保險套 5個入」特價¥1
6/14(二) 開搶「花王KAO美舒律蒸氣眼罩 12枚 無香料」特價¥1
6/15(三) 開搶「三詩達SUNSTAR GUM牙周護理牙膏（草本薄荷）120g」特價¥1
6/16(四) 開搶「ORIHIRO蒟蒻吸吸果凍12個 蘋果+葡萄」特價¥1
6/17(五) 開搶「參天SANTE FX NEO清涼眼藥水 12ml」特價¥1
6/18(六) 開搶『大正製藥TAISHO新表飛鳴BIOFERMIN S錠整腸藥 細粒45g」特價¥1
6/19(日) 開搶「ARINAMIN製藥（舊武田TAKEDA）合利他命 EX PLUSα 24錠」特價¥1
每日19:00搶購「市場最低價」
6/13(一) 開搶「白兔牌SS暈車藥 9粒」特價¥832
6/14(二) 開搶「小林製藥Kobayashi喉嚨用消毒殺菌噴霧 15ml」特價¥787
6/15(三) 開搶「米其邦Nichiban老人頭穴位止痛貼 大號78枚」特價¥730
6/16(四) 開搶「萬代BANDAI 日本麵包超人兒童驅蚊貼 防蚊貼片45枚」特價¥628
6/17(五) 開搶「蝶翠詩DHC維他命B群 60日 5個套裝」特價¥1,870
6/18(六) 開搶「第一三共Daichisankyou新lulu-A GoldDX綜合感冒藥α 90顆」特價¥1,937
6/19(日) 開搶「白兔牌SS EVE A錠EX 40顆」特價¥832
蝦皮購物「618全民年中慶」也已搶先開跑，推出「全站0元起免運」、「指定商店最高享68折
momo「618購物節」也推出一系列專屬會員獨家好康，針對漲過一波的日用品祭出大優惠，包括頂級舒潔喀什米爾衛生紙1元大放送、舒潔全品項滿千折百、滿1999元折250元、以及舒潔全品項下殺4折起等年度超殺優惠，還有機會可以加碼抽「Philips空氣清淨機」，搶囤居家紙品就趁現在。