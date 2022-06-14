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大國藥妝「1日圓」超殺優惠！連7天搶購：合利他命賺很大

▲大國藥妝Daikoku Drug台灣專賣店祭出618年中特典，6/13～6/19連7天每日11:00超殺「1日圓」限量優惠，每日19:00也有「市場最低價」，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好每日必搶好物，趁機購入表飛鳴、合利他命賺最多，快設定鬧鐘準時掃貨啦。（圖／翻攝自大國藥妝Daikoku Drug FB）
▲大國藥妝Daikoku Drug台灣專賣店祭出618年中特典，6/13～6/19連7天每日11:00超殺「1日圓」限量優惠，每日19:00也有「市場最低價」，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好每日必搶好物，趁機購入表飛鳴、合利他命賺最多，快設定鬧鐘準時掃貨啦。（圖／翻攝自大國藥妝Daikoku Drug FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-14 09:23:332022-06-14 09:50:45

號稱全日本藥妝店最便宜的「大國藥妝Daikoku Drug」，台灣專賣店祭出618年中特典，連7天超殺「1日圓」限量優惠！自6/13～6/19每日11:00，開搶「1日圓」花王蒸氣眼罩、參天清涼眼藥水、大正新表飛鳴和合利他命，通通只要1日圓！每日19:00也有「市場最低價」，包括白兔牌SS暈車藥、新lulu綜合感冒藥、EVE止痛藥等多款商品大特價，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好每日必搶好物，快設定鬧鐘準時掃貨啦。

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隨日圓持續走貶，創下匯率新低點，目前1日圓（約合新台幣0.23元），搭配年中最大檔的618購物節，大國藥妝台灣專賣店6/13～6/19一連7天共2時段，祭出超殺「1日圓」與「市場最低價」夯品限量優惠！國人去日本一定囤貨的最愛藥妝，通通大方給出從沒見過的激安折扣，而且一樣全館消費滿10,000日圓（約合台幣2,257元），即可享免EMS國際運費（4kg以內），最快3～7日即可直送台灣，不搶太可惜。

每日11:00搶購「1日圓商品」

6/13(一) 開搶「Sagami 相模0.01保險套 5個入」特價¥1

6/14(二) 開搶「花王KAO美舒律蒸氣眼罩 12枚 無香料」特價¥1

6/15(三) 開搶「三詩達SUNSTAR GUM牙周護理牙膏（草本薄荷）120g」特價¥1

6/16(四) 開搶「ORIHIRO蒟蒻吸吸果凍12個 蘋果+葡萄」特價¥1

6/17(五) 開搶「參天SANTE FX NEO清涼眼藥水 12ml」特價¥1

6/18(六) 開搶『大正製藥TAISHO新表飛鳴BIOFERMIN S錠整腸藥 細粒45g」特價¥1

6/19(日) 開搶「ARINAMIN製藥（舊武田TAKEDA）合利他命 EX PLUSα 24錠」特價¥1

▲6/14、6/15限時開搶夯品。（圖／翻攝自大國藥妝官網）
▲6/14、6/15限時開搶夯品。（圖／翻攝自大國藥妝官網）
每日19:00搶購「市場最低價」

6/13(一) 開搶「白兔牌SS暈車藥 9粒」特價¥832

6/14(二) 開搶「小林製藥Kobayashi喉嚨用消毒殺菌噴霧 15ml」特價¥787

6/15(三) 開搶「米其邦Nichiban老人頭穴位止痛貼 大號78枚」特價¥730

6/16(四) 開搶「萬代BANDAI 日本麵包超人兒童驅蚊貼 防蚊貼片45枚」特價¥628

6/17(五) 開搶「蝶翠詩DHC維他命B群 60日 5個套裝」特價¥1,870

6/18(六) 開搶「第一三共Daichisankyou新lulu-A GoldDX綜合感冒藥α 90顆」特價¥1,937

6/19(日) 開搶「白兔牌SS EVE A錠EX 40顆」特價¥832

▲6/16、6/17限時開搶夯品。（圖／翻攝自大國藥妝官網）
▲6/16、6/17限時開搶夯品。（圖／翻攝自大國藥妝官網）
▲6/18、6/19限時開搶夯品。（圖／翻攝自大國藥妝官網）
▲6/18、6/19限時開搶夯品。（圖／翻攝自大國藥妝官網）
蝦皮購物「618全民年中慶」也已搶先開跑，推出「全站0元起免運」、「指定商店最高享68折」、「品牌旗艦店下殺1折起」、「蝦皮現金宴」」四大吸睛優惠；攜手10大知名品牌推出冰品、手搖飲下殺1元起的優惠，麥當勞蛋捲冰淇淋1元、不要對我尖叫桂花烏龍大杯活動價16元、星巴克大杯雙果果汁星冰樂只要99元。今年還特別祭出蝦皮現金宴，天天送萬元現金，並於6/18當天再加碼送百萬現金，只要玩遊戲並且下單618元，就有機會獲得一百萬現金。

▲蝦皮購物「618全民年中慶」Switch電力加強版主機，限時下殺1折，優惠價978元。（圖／蝦皮購物提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」Switch電力加強版主機，限時下殺1折，優惠價978元。（圖／蝦皮購物提供）
momo「618購物節」也推出一系列專屬會員獨家好康，針對漲過一波的日用品祭出大優惠，包括頂級舒潔喀什米爾衛生紙1元大放送、舒潔全品項滿千折百、滿1999元折250元、以及舒潔全品項下殺4折起等年度超殺優惠，還有機會可以加碼抽「Philips空氣清淨機」，搶囤居家紙品就趁現在。

▲momo「618超狂購物節」限時推出「舒潔喀什米爾衛生紙」1元大放送活動，加入「momo網購好物交流」FB粉絲團，就可參加六月曬單雙重好禮放送活動。（圖／momo購物提供）
▲momo「618超狂購物節」限時推出「舒潔喀什米爾衛生紙」1元大放送活動，加入「momo網購好物交流」FB粉絲團，就可參加六月曬單雙重好禮放送活動。（圖／momo購物提供）

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