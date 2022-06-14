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丟臉丟到國外！CNN報導唐山打人案 指北京試圖卸責

▲河北唐山燒烤店發生男顧客群毆女子事件，掀起中國社會嘩然。（圖／翻攝自微博）
▲河北唐山燒烤店發生男顧客群毆女子事件，掀起中國社會嘩然。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-14 07:51:02

中國河北省唐山市4名在燒烤店用餐的女子，因拒絕酒醉男子騷擾，而無辜遭受暴打的事件，引發中國民眾憤怒，不但牽扯出性別歧視、地方黑幫勢力龐大等問題，還因此登上國際新聞版面。

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美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這起發生在10日凌晨的燒烤店打人案，影像在中國社群媒體上像野火燎原一樣迅速傳播，引起軒然大波，並主導了已過整個週末的輿論中心。許多人感到震驚的是，1個女人僅僅因為拒絕男人的搭訕和騷擾，就和朋友遭到如此殘酷的毆打，更多人則對警方沒有第一時間採取行動而感到憤怒。

在遭受輿論猛烈撻伐後，警方終於逮捕了參與襲擊的9名嫌犯，這次襲擊重新引發了關於中國婦女遭受暴力和性別不平等對待的爭論，批評者認為，儘管年輕女性的性別平權意識已越來越高漲，但中國仍是個高度父權制的社會，甚至普遍存在厭女情結。

有分析指出，唐山燒烤店事件並不是一起單獨的社會事件，而是「系統性」性別暴力的一部分，當局固然該採取法律行動，懲罰個別施暴者，但若不解決系統性的性別壓迫問題，類似事件只會一再發生。

報導提到，中國政府一直透過逮捕和壓制異議人士、審查在線辯論，來鎮壓中國的女權運動，部分官方媒體最初的報導甚至將這名男子的性騷擾行為，淡化為「試圖搭訕」，想將這次的暴力攻擊描述為個別獨立事件，將焦點從性別問題轉移到當地的幫派暴力上。

報導並引述現居紐約的中國著名女權主義者呂頻（Lv Pin, 音譯），認為中國政府正試圖推卸未能解決性別不平等和暴力問題的責任：「當我們談論系統性問題時，責任應該在政府，但現在政府卻在利用打擊組織犯罪一事來支撐其合法性，這無法解決性別暴力的問題。」

北京女權倡導組織「平等」的創始人馮媛（Feng Yuan, 音譯）也聲稱，要消除系統性的性別暴力，中國應該在教育中加入更多關於性別平等的內容，並且在處理涉及性別暴力的案件時，執法部門也應該擺脫被動態度，因為在許多有關家庭暴力的案件中，警方往往只想敷衍了事，而大量的性侵案件則被以證據不足為由輕易駁回。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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