獨／清心福全警察節推優惠 「1條件」遭酸小氣官方澄清
知名手搖飲清心福全響應「615警察節」，感謝波麗士大人的辛苦付出，昨（14）日推出敬警優惠，6/13(一)～6/17(五) 凡「穿著警裝」或「出示警察人員服務相關證明」到店消費，享有「飲品全面9折」優惠，慰勞警察同仁的辛勞。未料遭網友揶揄折扣太小氣，更質疑「警察穿制服買飲料又被拍照說偷懶」，《NOWnews今日新聞》求證業者，官方出面澄清展現幽默高EQ。
據了解，清心福全自2017年起，每逢「615警察節」便感謝守護人民的英雄，在官方粉專上發出美圖與專文致敬警察辛勞；於2019年起，更是每年提供飲料優惠回饋給波麗士大人，至今已大方舉辦第4年。今年有感疫情期間，警察守護人民安全之際，還要投入防疫工作，如期推出敬警優惠活動，卻遭網友以日前警察穿制服買便當遭正義魔人拍照公審的新聞，質疑「被拍又要被罵了」；民眾也擔心「會不會有人假冒警察」？少數網友還揶揄「才9折」太小氣。
對此，《NOWnews今日新聞》求證業者，官方首先感謝大眾們對於活動的關注，並表示「主要初衷是想提供優惠」，澄清「回饋給辛勤的警務人員，條件也會盡量放寬，像是警專學生也能享有優惠。」
清心強調「針對查核身分我們也秉持社會良善」，幽默回應網友的疑慮，官方並低調透露，有些是在地門市都很熟悉的當地派出所員警，為了感謝他們的辛勞付出，在優惠期間即使沒有穿著制服來買飲料，店家也會提供優惠，但不鼓勵刷臉行動啦（笑）。官方並表示「謝謝網友們的指點，我們會持續提供更多優惠活動內容，希望大眾能繼續支持！」