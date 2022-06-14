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沒完沒了！BA.4及BA.5蔓延　歐洲疾控中心示警：料成主流

▲歐洲疾病控制及預防中心（ECDC）警告，BA.4、BA.5不排除將成為當地的主流毒株。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲疾病控制及預防中心（ECDC）警告，BA.4、BA.5不排除將成為當地的主流毒株。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-14 09:03:13

Omicron新一代變異株BA.4、BA.5近日引起外界關注，國內也在13日首度出現Omicron亞變種BA.4和BA.5病例，面對新毒株再度來勢洶洶，歐洲疾病控制及預防中心（ECDC）13日警告，BA.4、BA.5不排除將成為當地的主流毒株。

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根據ECDC聲明，BA.4、BA.5分別於2022年1月和2022年2月在南非被首次檢測到，並於5月成為該國的主要變種，目前歐盟（EU）和歐洲經濟區（EEA）的國家檢測到的病例還不算多，但近幾週有逐漸增加的趨勢，在葡萄牙，BA.5已成為主要的變種毒株，不排除將成為該地區的主流病毒，並導致未來幾週的新冠病例增加。

葡萄牙是歐盟和歐洲經濟區中，第1個觀察到相關病例，以及BA.4和BA.5比例顯著增加的國家，截至上月底BA.5已佔感染病例的87%，不過葡國可能已達到BA.5感染波的峰值。然而，最近幾週（2022年第17-21週），在奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、西班牙等地，觀察到的BA.4和BA.5感染比例都有所增加。

聲明提到，由於目前的數據仍然有限，若與BA.1和BA.2相比，尚沒有證據表明BA.4和BA.5會導致重症的機率增加，但它們的優勢可能在於能逃避免疫系統，包含疫苗和經由感染產生的抗體；而且大量病例的出現，仍可能拉高住院、重症入院和死亡人數。

ECDC提醒，新冠病例增加的程度取決於多種因素，包括疫苗接種的時間、覆蓋範圍，並需參考先前幾波流行的情況，各國應對BA.4和BA.5保持警惕，繼續推動尚未接種疫苗的人群施打，預計未來重症的高危人群也會需要額外的加強劑量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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