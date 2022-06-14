沒完沒了！BA.4及BA.5蔓延　歐洲疾控中心示警：料成主流

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葡萄牙是歐盟和歐洲經濟區中，第1個觀察到相關病例，以及BA.4和BA.5比例顯著增加的國家，截至上月底BA.5已佔感染病例的87%，不過葡國可能已達到BA.5感染波的峰值。然而，最近幾週（2022年第17-21週），在奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、西班牙等地，觀察到的BA.4和BA.5感染比例都有所增加。
聲明提到，由於目前的數據仍然有限，若與BA.1和BA.2相比，尚沒有證據表明BA.4和BA.5會導致重症的機率增加，但它們的優勢可能在於能逃避免疫系統，包含疫苗和經由感染產生的抗體；而且大量病例的出現，仍可能拉高住院、重症入院和死亡人數。
ECDC提醒，新冠病例增加的程度取決於多種因素，包括疫苗接種的時間、覆蓋範圍，並需參考先前幾波流行的情況，各國應對BA.4和BA.5保持警惕，繼續推動尚未接種疫苗的人群施打，預計未來重症的高危人群也會需要額外的加強劑量。
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