餐飲補助逾2.9萬件申請 經濟部：36億預算夠、暫不加碼
為紓緩疫情對餐飲業所帶來的衝擊，經濟部商業司辦理餐飲業者行銷補助，經濟部13日表示，餐飲業者行銷補助自5月16日受理申請，迄今已有超過2.9萬家業者提出，申請期限將延長至6月30日止，商業司副司長劉雅娟今（14）日說明，36億的預算還夠更多業者來申請，目前並無往上增列金額的可能，也呼籲符合資格的業者把握期限儘速申請。
經濟部指出，餐飲業者行銷補助總額已於5月26日增列至36億元，原訂申請期限至6月15日，考量疫情期間餐飲業者仍有需求，為了讓更多餐飲業者有充裕的時間提出申請，申請期限延長至6月30日，這段期間因業者詢問及申請意願非常踴躍，顯示餐飲業者對優惠促銷引客有強烈需求，故決定延長申請時間。
劉雅娟指出，截至13日已有超過2.9萬家業者提出申請，針對申請期限延長兩週一事，並無預估會再增加多少家業者，但會透過地方政府，或至商圈開說明會，持續宣導，鼓勵符合資格的業者把握期限完成申請。
提及申請時間延長，36億的預算是否會再追加？劉雅娟認為，延長的目的是因為業者意願踴躍，36億夠更多業者來提出申請，目前不會考慮再繼續往上追加。
經濟部也強調，業者想申請餐飲業行銷補助，只要上經濟部網站填寫店家基本資料及優惠促銷方案，並上傳餐飲場地照片，即可快速完成申請，不必另外再提送企劃書。
經濟部依業者行銷方案所需經費提供50%補助，開立統一發票者最高補助10萬元，免開統一發票業者最高2萬元。後續核銷程序已大幅簡化，若使用電子發票，核銷時附上POS機銷售明細或電子發票的交易明細電子檔等，不用按發票逐筆填報；免用統一發票者，只須在自結營收報表填列折價或投入金額即可。