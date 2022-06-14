COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台股早盤跌近170點摜破萬六　電子仍熄火、觀光遊戲抗跌

▲美股四大指數昨（13）日再度重挫，亞股也跟著摔。而台北股市今（14）日開盤後也摜破萬六，早盤一度跌近170點，來到15901點。（圖／NOWnews資料照片）
▲美股四大指數昨（13）日再度重挫，亞股也跟著摔。而台北股市今（14）日開盤後也摜破萬六，早盤一度跌近170點，來到15901點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-14 09:34:422022-06-14 09:37:25

美國5月CPI數據創40年來新高，外界憂心聯準會將激進升息、同時擔心經濟衰退，使美股四大指數昨（13）日再度重挫，亞股也跟著摔，日韓股市早盤分別跌1.9%與1%。而台北股市今（14）日開盤後也摜破萬六，早盤一度跌近170點，來到15901點。權值股台積電早盤跌9元，來到507元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股道瓊指數13日大跌876.05點，或2.79%，收30516.74點；那斯達克指數大跌530.8點，或4.68%，收10809.23點；標普500指數大跌151.23點，或3.88%，收3749.63點；費城半導體指數大跌159.0點，或5.61%，收2673.0點。

受到美股重挫影響，台北股市今日開盤跌95.81點，加權股價指數以15975.17點開出，早盤跟著跳水，一度跌近170點，來到15901點。權值股台積電ADR跌4%，今日早盤跌9元，來到507元。聯電跌逾1%，來到49.4元。其他晶圓代工，如世界先進跌1.8%，力積電跌近3%。聯發科持續弱勢早盤跌1.8%，來到871元。友達、群創、國巨、日月光則跌逾1%。

今日盤面焦點為電線電纜相對強勢，華新漲3%，華電、聲寶也在盤上。網通設備表現亮眼，如台揚漲3%、建漢漲逾5%、智邦與富裔漲1%以上。觀光事業逆勢抗跌，如雅茗、海灣、老爺知、萬企漲1到2%，力麗店飆漲停。部分遊戲股也紅通通，網龍、辣椒漲3%以內，華義漲8%、歐買尬漲6%、昱泉漲4%。

台灣智慧城市產業聯盟新會長出爐　遠傳電信總座井琪接任

因應疫情影響　國有不動產租金紓困延至12月底

市場靜待FOMC、央行理監事會　台股難表現恐持續震盪

「八音才子」黃文擇辭世　兄霹靂董座黃文章親筆提詞弔念

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀