台股早盤跌近170點摜破萬六 電子仍熄火、觀光遊戲抗跌
美國5月CPI數據創40年來新高，外界憂心聯準會將激進升息、同時擔心經濟衰退，使美股四大指數昨（13）日再度重挫，亞股也跟著摔，日韓股市早盤分別跌1.9%與1%。而台北股市今（14）日開盤後也摜破萬六，早盤一度跌近170點，來到15901點。權值股台積電早盤跌9元，來到507元。
美股道瓊指數13日大跌876.05點，或2.79%，收30516.74點；那斯達克指數大跌530.8點，或4.68%，收10809.23點；標普500指數大跌151.23點，或3.88%，收3749.63點；費城半導體指數大跌159.0點，或5.61%，收2673.0點。
受到美股重挫影響，台北股市今日開盤跌95.81點，加權股價指數以15975.17點開出，早盤跟著跳水，一度跌近170點，來到15901點。權值股台積電ADR跌4%，今日早盤跌9元，來到507元。聯電跌逾1%，來到49.4元。其他晶圓代工，如世界先進跌1.8%，力積電跌近3%。聯發科持續弱勢早盤跌1.8%，來到871元。友達、群創、國巨、日月光則跌逾1%。
今日盤面焦點為電線電纜相對強勢，華新漲3%，華電、聲寶也在盤上。網通設備表現亮眼，如台揚漲3%、建漢漲逾5%、智邦與富裔漲1%以上。觀光事業逆勢抗跌，如雅茗、海灣、老爺知、萬企漲1到2%，力麗店飆漲停。部分遊戲股也紅通通，網龍、辣椒漲3%以內，華義漲8%、歐買尬漲6%、昱泉漲4%。