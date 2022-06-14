NBA／今天不養生！Wiggins砍26分13板　勇士奪天王山聽牌

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次節波士頓展開反擊，Tatum這一場止跌回升，前5投4中讓客隊逼近比分。綠軍此役前12投全落空，但到了該節尾聲Tatum、Al Horford和Marcus Smart接連命中三分，手感有所回溫。不過上半場他們發生多達9次失誤，反而勇士失誤控制得宜，並靠著Andrew Wiggins砍下16分，兩達節打完以51:19持續領先。
易籃再戰後，塞爾提克開局靠罰球連拿4分，之後Tatum連兩顆三分球，團隊很快找到外線感覺，投進5顆三分球、打出19:4的猛烈進攻高潮，瞬間反超比分。勇士之後重新振作，加強防守不讓綠軍再有輕易空檔出手的機會，Jordan Poole的兩次重要的三分，讓球隊重新反超1分。
進入到末節，勇士加強防守，Thompson三分命中後打出10:0攻勢，塞爾提克試圖靠罰球追分，不過Wiggins連續兩次挑戰籃框成功，讓主場軍以11分領先進入到最後6分鐘。
之後塞爾提克連續幾次進攻未能得手，勇士曾領先到14分；雖然此時Green犯滿離場，但Curry接著上籃得手，Wiggins再切入暴扣，Thompson假動作後三分命中，徹底終結比賽懸念。
Curry上一場砍下43分，今天卻在對方嚴防之下找不到進攻節奏，三分9投0中，但他專注幫助隊友得分，繳出16分8助攻；Wiggins今天打得十分積極，雖然外線6投0中，但他不斷切入得手，全場23投12中，拿到26分。塞爾提克主將Tatum此役手感回溫，拿到27分10籃板，不過球隊發生18次失誤，成為失利主因。