新冠遇生理期趁虛而入？中醫師教戰「3要3不」防確診
近來在社群媒體上，許多女性皆表示生理期來潮時，因為身體較為虛弱、疲倦，因此更容易感染新冠肺炎。對此，台灣中醫臨床醫學會常務監事、馬偕紀念醫院中醫部主治醫師瞿瑞瑩解答，月經期間確實容易凸顯身體弱項，但與是否容易感染新冠無因果關係，她也教戰3要3不作為預防確診。
瞿瑞瑩說明，中醫認為「血弱氣盡，腠理開，邪氣因入與正氣相摶」會「往來寒熱」，女性經期由於週期性賀爾蒙變化，子宮內膜剝落、經血排出體外，若月經量多、身體倦怠虛弱，此時造成血液循環下降較難濡潤五臟、免疫不穩定則不易抵抗外邪，呈現整體體表防禦功能低下的身體狀況，這時若遇到天氣寒熱變化、外來病毒干擾，就會虛弱難以抵抗。
瞿瑞瑩強調，在醫學上，相關（correlation）與因果（causation）是獨立的兩件事，生理期與新冠肺炎確診有相關性，但直接因果關係目前尚未非常確定。
目前疫情盛行中，瞿瑞瑩建議，正值月經期間的女性，應維持規律作息、營養充足、多休息保持抵抗力，避免熬夜、身心過勞、出入人多的聚餐場合，若身體素質較弱又恰巧防護不足，則容易在經期期間確診疫毒，不可不慎，經期期間身體狀況變動大，較難自我保健，可就近洽詢中、西醫診療，確保身心安康。
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