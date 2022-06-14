英國記者失蹤於亞馬遜　巴西總統稱有內臟河上漂

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一週前，57歲的菲力普斯與41歲的白瑞拉告知要前往野豬谷（Javari Valley）調查，後來卻無故失蹤，家人一直焦急等待兩人的消息。
兩人這一趟是為了報導而深入距離秘魯、哥倫比亞邊界不遠的偏遠叢林地區，當地也是全球最大群遺世原住民的居所。野豬谷的非法捕魚、砍伐、採礦與毒品走私活動猖獗。
波索納洛（Jair Bolsonaro）說：「我們從跡象推敲出他們遭遇不測，因為有人發現河流漂著人類內臟，現在正進行DNA（去氧核醣核酸）檢測。」
巴西警方昨天表示，已發現這兩人的私人物品，包括白瑞拉的健保卡、褲子與靴子，以及菲力普斯的背包與衣物。
波索納洛政府因未能迅速採取行動調查此案而招致批評，他今天說，兩人生還希望渺茫。
波索納洛告訴「CBN雷西夫」（CBN Recife）電台：「事發過了8天，現在進入第9天，時間流逝，要找到他們生還變得非常困難。」
菲力普斯的老東家英國「衛報」（The Guardian）報導，根據巴西駐倫敦大使助理提供給菲力普斯家人的資訊，有人發現這兩人遺體綁在樹幹上。
然而，巴西聯邦警方發表聲明說，聲稱發現菲力普斯與白瑞拉遺體的消息並不正確。參與搜尋的野豬谷原住民聯盟（Union of Indigenous Peoples of the Javari Valley, UNIVAJA）也否認發現兩人遺體。
警方證實正在分析血液樣本以及搜尋時發現的疑似人類遺骸，以判定是否為兩名失蹤男子的遺體。
警方已逮捕一名涉案嫌疑人，即41歲、暱稱「佩拉多」（Pelado）的奧里維拉（Amarildo Costa de Oliveira）。
目擊者說，曾看到奧里維拉威脅並開船追著菲力普斯與白瑞拉，後來兩人就下落不明。警方正在分析的血跡是在奧里維拉船隻的帆布上找到。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110614