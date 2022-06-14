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陸稱台灣海峽非國際水域　國民黨：無助和平、毫無必要

▲大陸外交部發言人汪文斌昨強調，「中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」、「台灣海峽是國際水域」。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲大陸外交部發言人汪文斌昨強調，「中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」、「台灣海峽是國際水域」。（圖／翻攝自中國外交部官網）

記者羅婉庭／台北報導

2022-06-14 10:06:572022-06-14 10:07:32

針對近期有關中國大陸軍方表示「台灣海峽非國際水域」、以及大陸外交部稱「對台灣海峽享有主權權利和管轄權」一事，國民黨昨晚對此表示不能認同，認為相關言論不只刺激區域緊張、也無助於兩岸和平穩定，完全沒有必要。

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國民黨的立場是各方在不危害區域安全、不侵害我方權利，以及符合國際規範的前提下，都應該享有在台灣海峽航行的自由。因此始終反對中共在臺海周邊進行軍事演習，也反對任何破壞雙方默契、片面改變現狀的行為。這些不友善的言行不但威脅臺灣安全，也破壞區域穩定與和平、侵蝕兩岸愈發薄弱的互信，徒然增加兩岸擦槍走火的風險而已。

國民黨認為，兩岸互動的基礎是對等和尊重，任何片面且獨斷的言行只會加深疑懼、妨礙溝通和製造對立，對兩岸人民都沒有好處。況且，台灣海峽對於台灣的生存發展和區域安全繁榮至關重要，因此中共方面的相關主張，如果侵害到我方的主權權利和管轄權、影響到區域共同的關切和利益，想必也不會被台灣人民和相關國家所接受。

國民黨強調，目前兩岸情勢仍舊緊張，台海依然存在衝突風險，但無論面臨怎樣複雜難解的情勢，海峽兩岸都應該以追求和平為最高原則，以交流和對話來化解歧見。展示武力或訴諸激進言論，是完全沒有必要的行為，而且對事情也沒有幫助。

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