擁有最真實光影、環境感受，《Forza Motorsport》新作2023年春季上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
關於賽車電玩遊戲PlayStation平台有專屬《Gran Turismo》系列，而競爭對手Xbox則有《Forza Motorsport》，其中《Gran Turismo》系列已推出新作GT7，而近日微軟則帶來《Forza Motorsport》新作影片，預告將在2023年春季在Xbox與PC平台推出。
邁入第八代的《Forza Motorsport》據了解名稱將不會冠上數字8，而是回歸最簡單的《Forza Motorsport》，至於遊戲方面，隨著科技進步現今賽車遊戲擬真度已愈來愈接近真實，而最新《Forza Motorsport》運用3D技術掃描環境，將賽道與周邊草地、岩石、天空等環境完整捕獲，進而營造最真實的感受。除了賽道環境《Forza Motorsport》也導入時間系統，隨著時間與位置不斷改變，可感受到光影變化，地面溫度還會影響輪胎抓地力，當然若不慎發生擦撞，車輛受損等細微情況也會真實反應。
《Forza Motorsport》遊戲車輛目前已知有Audi RS e-tron GT、Ferrari 330 P4、Toyota GR Supra、Koenigsegg Jesko、Porsche 911 GT3…等多款車輛。