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年底將掀最美選戰！藍綠都打高顏質　正妹參選人一次看

▲年底準備迎來2022年大選，藍綠兩黨早已著手準備，藍綠兩黨紛紛推出「美女」，讓選戰更吸睛。（圖／翻攝自柳采葳、戴湘儀、戴瑋姍、陳乃瑜臉書）
▲年底準備迎來2022年大選，藍綠兩黨早已著手準備，藍綠兩黨紛紛推出「美女」，讓選戰更吸睛。（圖／翻攝自柳采葳、戴湘儀、戴瑋姍、陳乃瑜臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 12:43:072022-06-14 14:04:28

今年年底準備迎來2022年大選，藍綠兩黨早已著手準備，而早在年初就傳出國民黨2022議員選舉將派出「美女刺客團」，如今也成定局；不過不只國民黨打美女牌，民進黨也不遑多讓，藍綠兩黨紛紛推出美女新秀迎戰，讓選戰更吸睛；對此，《NOWnews今日新聞》就整理了「2022選戰美女參選人」一文，讓你一次看有誰投入年底「最美選戰」。

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●國民黨

北漂最正主持人 李明璇

1993年出生的李明璇擁有超高顏值、極佳口條，父親則是國民黨高雄市黨部副主委李玉文，她在2018年主持高雄市長候選人韓國瑜在北市舉辦的「北漂青年座談會」時，被網友封為「北漂最美主持人」。日前她也表示確實已鎖定參選夫家所在的新北市板橋區市議員。

▲「北漂最正主持人」李明璇。（圖／翻攝李明璇臉書）
▲「北漂最正主持人」李明璇。（圖／翻攝李明璇臉書）
主播 柳采葳

TVBS前主播柳采葳在今年2月接任國民黨發言人一職，並宣布將投入年底北市「中山、大同區」議員選舉，且在5月8日初選結果出爐時，柳采葳加權後民調支持度高出其他參選人三倍之多，可見主播光環明顯奏效；她也在臉書分享參選動機，「擔任記者時，看見問題，凸顯問題，現在想要解決問題！」希望將媒體界的監督力，轉而運用在地方市政上，替選民把關。

▲台北市中山大同區議員參選人柳采葳。（圖／截圖自IG）
▲台北市中山大同區議員參選人柳采葳。（圖／翻攝自柳采葳IG）
新北市政府副發言人 戴湘儀

頂著英國倫敦金士頓大學藝術市場鑑賞碩士光環，30歲的戴湘儀任職新北市長侯友宜幕僚期間，被網友稱為「最美背後靈」，曾擔任壹電視新聞台記者兼任主播、三立新聞台記者，待媒體業3年半後轉職，戴湘儀曾表示，因主跑市政，採訪台北市長柯文哲時，柯P一句開玩笑「要選哪一區？」讓她思考起自己職涯規劃，2020年5月轉任到新北市新聞局機要秘書，接任新北市政府副發言人工作，今年2月卸下侯家軍職務，宣布披上藍袍投入新莊區選戰。

▲新北市府副發言人戴湘儀已加入國民黨籍，侯家軍預計於年後陸續請辭，準備2022市議員選戰。（圖／翻攝自戴湘儀臉書）
▲新北市府副發言人戴湘儀已加入國民黨籍，侯家軍預計於年後陸續請辭，準備2022市議員選戰。（圖／翻攝自戴湘儀臉書）
國旗女孩 張宇彤

33歲的張宇彤是台南白河人，曾旅居40多個國家，並獲選台灣小姐、大中華小姐，代表台灣參加國際比賽；不過因疫情影響，2019年便回到台南定居，為了行銷在地觀光與環保議題，設計國旗比基尼，並號召多名清涼辣妹，一同在黃金海岸淨灘；去年為了幫醫護人員打氣，再度找來女孩們換上國旗比基尼，喊出「台灣疫起加油一起」，因此得到「國旗女孩」的稱號。而對於年底選戰，她也表態願意代表國民黨參選台南市議員，並喊出「『宇』民『彤』在，與您同在」的口號。

▲「國旗女孩」張宇彤表態將投入選戰，為家鄉貢獻所學。（圖／翻攝張宇彤臉書）
▲「國旗女孩」張宇彤表態將投入選戰，為家鄉貢獻所學。（圖／翻攝張宇彤臉書）
●民進黨

主播 陳乃瑜

外型清新、長相甜美的前主播陳乃瑜，擔任主播超過10年的她，今年3月突然請辭離開三立新聞台，宣布參選民進黨新北市議員的第九選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來），日前民調結果出爐，她險勝英系的黃琳，順利出線後，育有2子的她全心投入選戰，勤跑基層，陳乃瑜笑稱「一下子瘦了3公斤，穿不下的牛仔褲只好捐出」。

▲前主播陳乃瑜參選民進黨新北市議員的第九選區。（圖／翻攝自臉書 陳乃瑜 美人瑜媽媽）
▲前主播陳乃瑜參選民進黨新北市議員的第九選區。（圖／翻攝自臉書 陳乃瑜 美人瑜媽媽）
國會李英愛 戴瑋姍

台大政治系畢業，現任新北市板橋區議員、民進黨中央黨部發言人的戴瑋姍是比民進黨年輕的新生代。當時原本有意角逐北市士林北投區議員，後來轉戰新北板橋市議員，並以選區第四高票順利當選。在擔任議員後，因為她長相甜美，又神似韓國知名女演員李英愛，因此被網友封為「國會李英愛」、「新北最美議員」，對於外界各種加冕，戴瑋姍回應「參選不是看顏值，是看能力與問政表現」。

▲議員戴瑋姍長相甜美，神似韓國知名女演員李英愛，因此被網友封為「國會李英愛」。（圖／翻攝自戴瑋姍臉書）
▲議員戴瑋姍長相甜美，神似韓國知名女演員李英愛，因此被網友封為「國會李英愛」。（圖／翻攝自戴瑋姍臉書）
台日混血美女 山田摩衣

民進黨籍台日混血正妹山田摩衣於去年11月底宣布參選新北板橋市議員，而她亮麗的外型也引起大批網友關注。她也曾強調自己是「土生土長」的台灣人，並透露自己過去十年來都擔任政治幕僚，熱愛為民服務，「我沒有財團背景，也不是政二代，但我一直記得與鄉親互動時握在手心的溫度、幫助民眾解決問題時內心的感動」。（編輯：郭佩蓉）

▲山田摩衣將踏入政治圈參選。（圖／民視提供）
▲山田摩衣將踏入政治圈參選。（圖／民視提供）

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