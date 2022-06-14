中嘉寬頻媒體識讀宣導 教民眾輕鬆學習分辨假消息

邁入 E 世代人手一機且資訊爆炸的時代，網路即時新聞不斷更新，真假消息滿天飛，民眾往往無法分辨，如何判斷資訊是否正確是所有人都必須思考的一件事。很多民眾的手機通訊軟體常常收到一些名人推薦或防疫秘方的文章，或是公部門發放福利優惠等等，很多人為了及時通知親朋好友，立刻不假思索馬上轉傳出去，殊不知，假消息的散播可能會為自己帶來麻煩，甚至涉及刑事責任。中嘉寬頻媒體識讀講師許嫚真表示，民眾在接收訊息的第一時間應該要先停、看、聽，先看看文章內容判斷真偽，繼而再聽聽周遭的人對於文章的想法，最後再決定是否轉傳，避免因為好心，反而傳出錯誤訊息而惹禍上身。

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昨 (13) 日中嘉寬頻媒體識讀宣導團隊，來到南區新昌里與社區民眾分享如何辨別真假消息，課程中引用許多真實案例，讓參與的民眾更能輕鬆學習，主辦單位也在活動中準備了搶答禮品，參加民眾紛紛舉手搶答，將課堂上學到的判別知識一一運用，活動內容輕鬆有趣。參與媒體識讀課程的社區民眾，都很開心能學習到這樣有趣又實用的課程。

▲中嘉寬頻雙子星三冠王有線電視總經理陳建村教社區長輩可應用查核8步，輕鬆分辨假消息（圖／記者林怡孜攝，2022,06,13）