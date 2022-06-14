中嘉寬頻媒體識讀宣導 教民眾輕鬆學習分辨假消息

邁入E世代人手一機且資訊爆炸的時代，網路即時新聞不斷更新，真假消息滿天飛，民眾往往無法分辨，如何判斷資訊是否正確是所有人都必須思考的一件事。很多民眾的手機通訊軟體常常收到一些名人推薦或防疫秘方的文章，或是公部門發放福利優惠等等，很多人為了及時通知親朋好友，立刻不假思索馬上轉傳出去，殊不知，假消息的散播可能會為自己帶來麻煩，甚至涉及刑事責任。中嘉寬頻媒體識讀講師許嫚真表示，民眾在接收訊息的第一時間應該要先停、看、聽，先看看文章內容判斷真偽，繼而再聽聽周遭的人對於文章的想法，最後再決定是否轉傳，避免因為好心，反而傳出錯誤訊息而惹禍上身。
昨(13)日中嘉寬頻媒體識讀宣導團隊，來到南區新昌里與社區民眾分享如何辨別真假消息，課程中引用許多真實案例，讓參與的民眾更能輕鬆學習，主辦單位也在活動中準備了搶答禮品，參加民眾紛紛舉手搶答，將課堂上學到的判別知識一一運用，活動內容輕鬆有趣。參與媒體識讀課程的社區民眾，都很開心能學習到這樣有趣又實用的課程。
中嘉寬頻雙子星三冠王有線電視總經理陳建村表示，民眾除了接收訊息應先 停、看、聽以外，中嘉寬頻媒體識讀宣導團隊也整理出查核8步，包含1.了解資訊來源 2.查核作者是誰 3.檢查發布日期 4.摒除偏見來分辨 5.詳細閱讀內文 6.佐證資訊可信度 7.內容是否太誇大 8.向專家請教，教導民眾輕鬆辨別真假消息。陳建村又說，中嘉寬頻媒體識讀宣導課程完全免費，歡迎對課程有興趣的社區、學校機關踴躍洽詢，免費報名專線06-281-5194轉8516