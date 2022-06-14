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自曝雲峰飛彈可打到北京　游錫堃：訴求和平才能帶來幸福

▲立法院長游錫堃日前於視訊演講時表示，雲峰飛彈已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，呼籲中國要侵台前須先三思。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.14）
▲立法院長游錫堃日前於視訊演講時表示，雲峰飛彈已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，呼籲中國要侵台前須先三思。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.14）

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-14 11:21:492022-06-14 11:23:36

立法院長游錫堃日前於台灣海外網視訊演講時表示，雲峰飛彈已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，呼籲中國要侵台前須先三思。游錫堃今（14）日表示，他的訴求是和平，和平才能帶來幸福。

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游錫堃12日表示，在他當行政院長時，就知道雲峰飛彈可以打到北京，但他不能說，如今雲峰飛彈已經量產。當然台灣沒有要侵略中國，不會像蔣介石一樣要反攻大陸，台灣也不會主動去打北京、三峽大壩，但是北京要攻打台灣前，要先想想台灣已具有攻擊北京的能力，所謂「鹿死狗也要喘」，中國不要傷敵八百、自損一千，中國要侵台前要三思。

游錫堃今日接見「立法院國會助理工會」李永誠理事長，會前受訪被問到雲峰飛彈打到北京一事，游錫堃表示，他希望訴求的是兩岸和平，量產是我看媒體的報導，最主要的還是和平，和平大家才會幸福。

針對彭博社報導稱，中國軍方近幾個月在與美國軍方的會晤中，多次宣稱台灣海峽不是國際水域，中方甚至還宣稱中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。游錫堃表示，他每次都有談到舊金山合約，都很清楚，依照舊金山合約，台灣經過總統民選、國會改選、再加上聯合國憲章住民自決的精神，事實上台灣現在已經是主權獨立的國家。」

至於中國以驗出禁用藥物為由，宣布自13日起暫停台灣石斑魚輸入宣布禁止台灣石斑魚輸入，游錫堃說，他支持農委會向WTO提出申訴，希望透過WTO要求中國做出處理。

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