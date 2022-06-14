台達電海英俊看景氣 黑天鵝不多、公司成長兩位數沒問題
台達電股東會今（14）日登場，有股東提問，這兩年因為疫情、通膨、俄烏戰事、供應鏈斷鏈以及中國大陸封控，對台達電是否有影響，存貨的狀況又是如何？台達電董事長海英俊表示，封控雖對營收有影響，但沒有想像中大。另外，存貨部分有稍微放寬是為了因應疫情而增加一點，但背後都有訂單支持。至於今年表現，他也說，如果黑天鵝不多、不大，那麼成長兩位數應該沒有問題。
台達電董事長海英俊表示，中國封控部分，以營收來看，雖有影響但沒有想像中大，這都是因為有經營團隊的努力。他指出，台達去年營收獲利雖有成長，但以他的標準來說不是那麼好，主要是全球原物料漲價，坦言原物料要能拿在手已經很不容易，況且價錢要轉嫁到客戶也沒有那麼快，因此影響到毛利率。
不過，海英俊說這部分的狀況會持續改善，因為原物料價格趨於平穩，客戶端也分別在做價錢調整。至於存貨，是為了因應突發狀況，存貨稍微放寬，有增加一點存貨，但這些存貨後面都有訂單支持，原材料也不會因為時間損壞，因此大家擔心的存貨部分也會有所改善。
至於市場擔心景氣反轉，怎麼看公司今年成長率？海英俊指出，這兩年確實經營不容易，全球黑天鵝滿天飛帶來營運上的挑戰，不只是要注意本業，還要關注氣候、地緣政治等，經營團隊很辛苦，但只要今年黑天鵝不是太多、太大，那麼今年業績成長兩位數沒有問題。