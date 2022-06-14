八年級生買房好難！壓力比七年級多5成：買了也沒錢裝潢
八年級生陸續進入而立之年，不少人準備購屋成家立業，過去經常看到很多人拿數十年前的房價廣告，大嘆房價一去不回，讓年輕人看了好傷心！不過實際上真的差這麼多嗎？如果拿上個世代的七年級生在30歲之際相比，統計內政部的資料顯示，2012年的房價指數為79.75，而到了2021年來到117.5，指數十年漲幅達47.3%，而且不只房價狂飆，裝潢維修成本也漲了超過1成！根據主計總處統計，2012年的住宅維修費用指數為95.29，但2021年達106.72，增幅達12%。其中維修服務增幅為12.2%，維修材料漲了12.7%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，不動產是時間財，隨著公共建設到位，生活機能提升，加上物價通膨，房價年年漲價是鐵的事實，而台灣的實質經常性薪資，從38347元增加到41420元，漲幅只有8%，薪水追不上房價，如果2012年咬牙購屋的七年級生，如今資產至少漲了5成，而十年前錯過機會沒能上船的，如今只能望船興嘆。
進一步分析房價連年漲價原因，與土地取得成本增加，以及建築營造費用漲價都有直接的關係！張旭嵐分析，近年因為國際戰爭，以及國內大廠趕工興建廠房，營造業缺工缺料的情況嚴重，各種裝潢材料接連漲價，裝潢五金、金屬材料、系統板材、衛浴設備，今年第二季也又再度調漲了價格，這也會影響末端房屋售價！就算轉向中古屋市場，舊屋的翻修裝潢，也是一筆費用，也讓屋主們再未來轉售時，有墊高售價的心態。
第一建經研究中心副理張菱育分析，對於自住族而言，居住費用還是必要的生活成本，雖然房貸金額可能會比房租略高，不過付房租是支出費用，繳房貸是資產累積，自有一屋且自用的情況下，房貸利息在個人所得稅申報時也可以抵稅，上限為30萬元，因此若在財力許可的情況下，購屋還是一項可考慮的理財規劃。
八年級民眾黃先生說，現在房價實在很不合理，如果沒有家人支援，年輕人根本連頭期款都很難湊得出來，而且買房之後還要扛20、30年的貸款，想要成家立業實在太遙遠了！「考慮結婚之後還是以租房子為主，除非房價大跌，否則不會考慮買房。」