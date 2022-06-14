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男為尋愛犬渾身酒氣上路　內惟女警貼心安置阿柴

▲高雄一名莊姓男主人日前全身酒氣騎機車在綠廊道上尋柴犬遇警攔查遭酒駕送辦。(圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄一名莊姓男主人日前全身酒氣騎機車在綠廊道上尋柴犬遇警攔查遭酒駕送辦。(圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-14 11:33:44

高市警局鼓山分局內惟派出所近期實施新式快打編制計畫時，發現莊姓男子騎乘機車違規行駛在供人休憩的綠廊道上，隨即趨前攔檢，莊男表示，會騎在綠廊道上，全是因為要找從家裡偷跑出門的柴犬，施測後酒測值達每公升0.25毫克(mg/L)，雖然全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。女警王瑄嬪擔心柴犬挨餓還自掏腰包購買狗食讓牠果腹，讓莊男感到相當貼心。

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▲女警王瑄嬪好心買食物及飲水替狗充飢。(圖／記者郭凱杰翻攝）
▲女警王瑄嬪好心買食物及飲水替狗充飢。(圖／記者郭凱杰翻攝）
為提高轄內機車巡邏範圍及盤查密度，內惟所巡佐魏志文、警員王瑄嬪、許字緯等員，在凌晨06月11日03時22分巡經鼓山區翠華路時，發現莊男違規行駛在供人休憩的綠廊道上，經警方攔停後，在員警準備為他實施酒測時坦承有喝酒，因發現柴犬不見蹤影，便騎機車到處找狗，直到經常散步的綠廊道才找到牠，但牠就是不回家，接著就被員警發現違規。

魏志文表示，酒測結束準備帶返所時，員警也將柴犬套上繫繩，由於這隻柴犬極為怕生，經一番折騰仍無所獲，最後還是在莊男的呼喚下才順利套上。女警王瑄嬪擔心安置在派出所門外的柴犬挨餓，自掏腰包到超商購買狗食讓牠果腹，還提供飲水，讓心疼愛犬卻無能為力的莊男感到貼心。

鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車。鼓山分局在近期晚間開始實施新式快打編制計畫，加強轄區機車巡邏巡檢盤查密度，隨即展現成果，也呼籲市民朋友切勿酒駕，以免傷財害命，害人害己。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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