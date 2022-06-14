主張「台海非國際水域」！中批美威脅主權、軍艦不應巡邏

我是廣告 請繼續往下閱讀
汪文斌表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣海峽最窄處約70海裡，最寬處約220海裡。根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域是由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。
據了解，汪文斌所說應為美國認定台灣海峽為國際水域，並在驅逐艦桑普森號 （USS Sampson）今年4月26日通過台灣海峽時，由第7艦隊所聲明「桑普森號依國際法穿越國際水域，例行性通過台灣海峽」；而這也讓中國軍方不同層級的官員多次於不同的場合上，向美方反駁「台灣海峽不是國際水域」，引發拜登政府內部關注。
由於美國與其盟友主張台灣海峽大部分屬於國際水域，派遣海軍艦艇通過該水域為行使航行自由權利；中國則主張台灣海峽是其專屬經濟海域的一部分，外國軍艦在台灣海峽海域的活動應受限制。中國是否為此採取進一步措施仍不清楚，不過根據《彭博社》指出，美國國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）表示，美軍將會持續在國際法允許的區域飛行、航行和執行任務，其中包含航駛經過台灣海峽。
此外，在新加坡舉行的香格里拉對話當中，中國防長魏鳳和堅稱「台灣是中國的一部分，解放軍不惜為台灣一戰」，強調台灣海峽屬於中國，美艦不應穿越巡邏；美國防長奧斯汀則反駁，美艦穿越台海是自由航行的權利，中國無權干涉；中國近期對於南海、台灣海峽主權聲張日益強勢，更曾對位於南海的澳洲偵察機發射誘彈，所幸並未爆發軍事衝突，但確實引起多國關注。