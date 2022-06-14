名家論壇》韋安／東廠復辟？這3點讓侯友宜難被輕易擊倒

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張天欽在討論中還曾表示，「我們要談這樣某A國家會怎樣，做法是什麼，在某B國家會怎樣，某C國家會是怎樣。我不是談個案，是國際上，但至少我子彈準備好了」。「他就說南榕先生要自焚啊，不直接去講這個，間接影射殺傷力最強了」。而在場的另一促轉會成員則說，「現在還有選舉考量，用字一定更辛辣」。
促轉會會議錄音檔內容文字節錄：
（全文可搜：促轉會5人音檔還原！對付侯友宜，張天欽：間接影射殺傷力最強）
【2018年8月24日下午】
張天欽：「電台發了新聞稿之後，XX就來了，XX寫了以後，YY八點多晚上就打電話來，過了20分鐘再打一次確認，隔天就頭版了！」
WWW：所以這些…沒有放在題綱裡面？
張天欽：沒有，本來是關心5大案，重要的不是人士清查制度，所以我們一轉就把它轉過去，那天完全脫稿，原本的cue根本不見了。重點是在那個被保護的位子跟你有擔任過可疑的位子，中評都是高手當然知道你在幹嘛，但是重點來了，你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜。
張天欽：對促轉來說，我昨天有回應，我們是在談除垢，不是針對某一個人，但是後面一定有大的啦，我今天拜託大家來就是要討論大的，來ZZZ，你最聰明了，有什麼看法？
ZZZ：這是個好消息，每天都可以釋放訊息出去。
……
張天欽：我去民進黨立委每一個都問這個，我要是有10個例子，每一個人餵一個，國民黨一定罵一頓，說要操弄選舉，你以為你是民進黨員就…
GGG：投侯友宜一票就等於是投汙垢一票啦，去備詢的時候，搞不好就有人送你好神拖，除垢要有拖把啊（大家笑），如果是問透露一題給我，你要作秀就送拖把給我。
張天欽：那個我不能講啦。
GGG：包括侯友宜是不是汙垢，下禮拜各選委會就有人要用這個東西來做個點。
張天欽：我們就提前引爆，我承認原來沒有想那麼多，所以這個議題就是要掌握故事。
GGG：準備故事跟搭配電影，這樣的電影也很多，讓大家討論迴響。
張天欽：我絕對是戴著鋼盔上了啦。
……
張天欽：我為了主張正義而被砍預算，我心甘情願。
GGG：在怎麼野蠻也不能砍正義，我們要操作這種意象，強化正義形象很重要。我們現在正義是一隻腳是奠基在東廠，本來是西廠跟南廠，現在變東廠。
張天欽：我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠。
後來的結果，因為被吹哨者錄音爆料，這次史詩級的「東廠」特別行動功敗垂成。5名與會密商的促轉會成員，自動請辭，壯烈犧牲。
不過，現在府院黨聯手的「打侯大戲」，是不是當年2018失敗的「東廠特別行動」，2022的復活和復刻版。
看看這些關鍵句：
1、「每天都可以釋放訊息出去。」
2、「隔天就頭版了！」
3、「但是重點來了，你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜。」
4、「來ZZZ，你最聰明了，有什麼看法？」ZZZ：「這是個好消息，每天都可以釋放訊息出去。」
5、「不直接去講這個，間接影射殺傷力最強了。」
6、「現在還有選舉考量，用字一定更辛辣。」
7、「至少我子彈準備好了。」再加「絕對是戴著鋼盔上了啦！」
8、「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠。」
現在，有沒有正在背地裡復刻「東廠」的密謀商議？圖窮匕首的分工合作？每天暗夜加班秘製趕工，可上媒體頭版的驚爆彈？不得而知。
但從相關的新聞露出，綠營高層和民代的連番發話，民眾心目中自然有度量和見怪不怪。雖然可能已經有點看的膩了，但強烈的血腥、影射、電影般的情節，還是會有基本票房。
然而就算「東廠」復辟？但「這3點」，讓處處挨打，顯得被動的侯友宜，不可能輕易被擊倒！
一，侯友宜並非是靠偶發事件，或在2、3年短期的政治浪潮中，崛起的彗星般政治明星。而是靠2、30年來，他在公眾眼中，靠著努力做事，和日積月累的成績單，才造就他今天的聲望和民意基礎。
二，有人說他的團隊太多事務官出身，而欠缺政治能動性，和危機處理的能力。然而這正是侯異於其他政治人物的優點，「少政治，多做事」。3年多來，侯的市政表現，尤其帶領團隊戰勝了2波艱巨的疫情海嘯，都是有目共睹，和經得起檢驗的。
三，從政以來，侯沒有喧嘩的政治語言，小心地迴避各式政治口水戰，少有引領和製造話題。只是不忘初心地「努力為人民，為國家做事情」。他與團隊有著一起打拼做事，兄弟般地情誼（當然力挺打火兄弟）。與他接觸過的尋常百姓，可以被感受到他來自內在，含蓄而誠摯的溫度。
有媒體報導，侯友宜每天只睡5小時，與疫情作戰。其實，應該是「3個5」。除了只睡5小時外，侯還每天5點起床；一天平均有5個以上，與疫情相關或其它公務行程。
所以，對手陣營或競爭者，如果無法在，一、以過往的政績，二、每個職位上愛做事能做事，三、待民之情誼溫度，這三方面與他比較勝負。又能像他一樣，18歲離鄉北上，始終不變地堅守「努力為人民，為國家做事情」一顆初心，就算能捲起再多的風浪，也很難靠政治攻防來打敗他。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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