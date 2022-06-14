劉德音擔憂跳電　王美花回應：台積電沒有停電危機

台積電董事長劉德音日前在股東常會提出對台灣跳電的擔憂，經濟部長王美花今（14）日於廣播節目稱，台積電沒有停電危機，科學園區電力供應有專屬變電站、雙迴路設計，都是給予最好的保護，台積電也有自己的不斷電系統，主持人周玉蔻追問是否認為被台積電踹一腳？她僅尷尬微笑，未正面回應。
自今（2022）年0303大停電後，各地跳電、停電事件都受到媒體矚目，王美花今早於資深媒體人周玉蔻的廣播節目「新聞放鞭炮」中表示，台電分析跳電原因可分為工程施工失誤、鳥獸碰觸、天災打雷等，例如昨（14）日高雄停電，就是屬於台電外包施工失誤，「每年相關的狀況其實都有減少」經濟部也希望台電能精進，把事故降低。
日前台積電舉行股東常會，劉德音回應股東提問說，不會擔心無電力可生產，但容易跳電確實是現在看到的現象，對此，王美花指出，台積電不會有跳電危機，科學園區有專屬的變電站以及雙迴路系統，直接將電力送到各家廠房，而且雙迴路系統在事故發生時可以迅速切換，「台積電其實是國內做得最好的」，加上台電都有請廠商要準備不斷電系統做備援，她說，台積電是很大的公司，有專門的副總、處長在負責基礎設施、蓋廠相關事宜，這些事情他們是很清楚的。
周玉蔻提問表示台積電享受低電價卻有此番發言，是否應該為此道歉？王美花說，台電就是盡量做、非常努力地做，讓民眾、企業安心，周玉蔻追問「有沒有感覺被踹一腳？」王美花僅尷尬微笑，未正面回應。