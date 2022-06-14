「迺菜市仔」免出門 Uber Eats推安心線上購即送到府

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台南市長黃偉哲表示，疫情改變了市民的消費型態，宅配與外送服務已成為民眾購物的主流方式，成為生活日常。針對傳統市場生意飽受衝擊的情況，市府持續開展可振興經濟與商機的做法，如開發創建台南便利送宅配平台，使市場生鮮物品能不間斷地送到消費者手上。再加上 Uber Eats 的合作，想必能夠再創佳績，一起幫助在地傳統市場加速數位轉型獲得外送經濟紅利，也一同為推動台南的生活消費數位化而努力。
黃偉哲與市場處處長陳豪吉也示範了線上「迺菜市仔」買菜，視察數位小幫手如何與各攤商接力，幫民眾挑好菜、打包後交由外送合作夥伴出門外送。
Uber Eats業務副總吉慶表示，為滿足疫情期間不斷攀升的生鮮雜貨外送需求，從去年4月份起，Uber Eats 領先業界切入菜市場生鮮雜貨外送，今天再下一城，涵蓋7大城市，包含雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄，與超過40間的在地知名傳統市場、700多間攤商夥伴合作，合作市場數量及攤位數皆為業界龍頭，讓 Uber Eats 成為最接地氣的外送平台。台南兩間市場一上線就看到民眾熱烈響應，與近期上線的其他城市傳統市場開幕期間訂單數相比，台南兩間市場在開幕時明顯多了20%的訂單數，對台南市傳統市場外送很有信心。