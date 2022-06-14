「迺菜市仔」免出門 Uber Eats推安心線上購即送到府

Uber Eats 今（ 14 ）日宣布與台南市政府、台南市市場處攜手合作，啟動虎尾寮市場與東市場的生鮮雜貨外送，即日起打開 Uber Eats App 就能好味隨點即送到府。虎尾寮市場與東市場均有超過 10 間攤商上線 Uber Eats ，包含蔬菜、水果、海鮮、雞肉、豬肉和食品雜貨等類別，滿足民眾三餐自煮所需，未來可望增加更多菜市場攤商上線，讓民眾在疫情尚未遠離前能夠不出門也能買到新鮮食材。

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台南市長黃偉哲表示，疫情改變了市民的消費型態，宅配與外送服務已成為民眾購物的主流方式，成為生活日常。針對傳統市場生意飽受衝擊的情況，市府持續開展可振興經濟與商機的做法，如開發創建台南便利送宅配平台，使市場生鮮物品能不間斷地送到消費者手上。再加上 Uber Eats 的合作，想必能夠再創佳績，一起幫助在地傳統市場加速數位轉型獲得外送經濟紅利，也一同為推動台南的生活消費數位化而努力。

黃偉哲與市場處處長陳豪吉也示範了線上「迺菜市仔」買菜，視察數位小幫手如何與各攤商接力，幫民眾挑好菜、打包後交由外送合作夥伴出門外送。

▲黃偉哲當場示範了線上「迺菜市仔」買菜，挑選新鮮蔬果（圖／記者林怡孜攝，2022,06,14）