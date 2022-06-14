還有機會！《原子》見面會門票秒殺 抽獎留言區被灌爆
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，打造潛力偶像新世紀男團，收視、人氣不容小覷，儘管因疫情關係暫停播出2周，不過粉絲們仍準時收看製作單位精心設計的精華版，重溫少年們的精彩舞台。令人最期待的是，18日晚上將迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，日前《NOWnews今日新聞》也透過IG舉辦門票抽獎活動，獲得粉絲熱烈迴響。
日前官方釋出首場見面會資訊，少年們將現場重現第一賽制中演出的主題曲，包括《怎麼會》、《反差的我》、《Countdown》、《King》、《全世界暫停》等歌曲。而見面會也堪稱秒殺等級，許多粉絲在群組表示「點進去不到1分鐘就沒票了」，售票社團也傳出一張票喊價至3萬，因此官方緊急發布消息感謝粉絲支持，也希望大家不要花錢購買黃牛票。
日前《NOWnews今日新聞》也釋出門票抽獎活動，替沒有搶到票的粉絲謀福利，名額只有5名（一人中獎兩人同行，總共十張），只要追蹤、訂閱《NOWnews今日新聞》的IG、YouTube，留言標註朋友即有獲獎資格。貼文至今曝光不到2天，就已經累積到5千多則留言，反應相當熱烈，大家也都紛紛說出心目中，最期待看到的選手。