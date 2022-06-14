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還有機會！《原子》見面會門票秒殺　抽獎留言區被灌爆

▲《原子少年》見面會門票秒殺，5位幸運兒還有機會，圖為地球。（圖／原子少年IG）
▲《原子少年》見面會門票秒殺，5位幸運兒還有機會，圖為地球。（圖／原子少年IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-14 11:58:49

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，打造潛力偶像新世紀男團，收視、人氣不容小覷，儘管因疫情關係暫停播出2周，不過粉絲們仍準時收看製作單位精心設計的精華版，重溫少年們的精彩舞台。令人最期待的是，18日晚上將迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，日前《NOWnews今日新聞》也透過IG舉辦門票抽獎活動，獲得粉絲熱烈迴響。

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▲▼《原子少年》上月底進入淘汰環節。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》播出後掀起話題。（圖／野火娛樂提供）
日前官方釋出首場見面會資訊，少年們將現場重現第一賽制中演出的主題曲，包括《怎麼會》、《反差的我》、《Countdown》、《King》、《全世界暫停》等歌曲。而見面會也堪稱秒殺等級，許多粉絲在群組表示「點進去不到1分鐘就沒票了」，售票社團也傳出一張票喊價至3萬，因此官方緊急發布消息感謝粉絲支持，也希望大家不要花錢購買黃牛票。

▲原子少年門票秒殺。（圖／原子少年IG）
▲《原子少年》見面會門票秒殺。（圖／原子少年IG）
日前《NOWnews今日新聞》也釋出門票抽獎活動，替沒有搶到票的粉絲謀福利，名額只有5名（一人中獎兩人同行，總共十張），只要追蹤、訂閱《NOWnews今日新聞》的IG、YouTube，留言標註朋友即有獲獎資格。貼文至今曝光不到2天，就已經累積到5千多則留言，反應相當熱烈，大家也都紛紛說出心目中，最期待看到的選手。

▲《原子少年》見面會將於18日登場。（圖／原子少年IG）
▲《原子少年》見面會將於18日登場。（圖／原子少年IG）

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《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

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