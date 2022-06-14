特企／年中最大檔momo《618超狂購物節》聯手舒潔祭好康
▲年中最大檔momo「618超狂購物節」現正火熱進行中，精打細算的民眾千萬別錯過這一波好康優惠時機，趕緊手刀將需要的舒潔居家紙品通通搬回家！（圖／品牌提供）
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▲年中最大檔momo「618超狂購物節」現正火熱進行中，精打細算的民眾千萬別錯過這一波好康優惠時機，趕緊手刀將需要的舒潔居家紙品通通搬回家！（圖／品牌提供）
疫情持續熱燒，萬物齊漲，宅在家的消費者轉往線上平台搶便宜囤日用品的態勢也愈趨明顯！令眾多民眾引頸期待的年中網購最大檔—momo《618購物節》登場囉！為體恤疫情下民眾荷包不斷縮水，特別攜手家庭用紙領導品牌舒潔，雙強聯手推出一系列專屬momo會員的獨家好康優惠，包括頂級舒潔喀什米爾衛生紙1元大放送、舒潔全品項滿千折百、滿1999折250、以及舒潔全品項下殺4折起等年度超殺優惠，疫情下居家時間長、有囤紙需求的消費者，千萬別錯過這一波能讓荷包放大的必Buy購物時機！
「沒用過舒潔喀什米爾衛生紙，別說你懂『不只厚、更柔軟』的極致觸感！」為了讓更多momo會員體驗市面最頂級舒潔四層衛生紙的極致呵護觸感，momo平台與舒潔聯手推出618串「舒潔喀什米爾衛生紙」1元大放送活動，即日起至6月21日，凡消費者加入「momo網購好物交流」FB粉絲團，就可參加舒潔 x momo首發「#社團限定#六月曬單雙重好禮放送活動」！超值優惠包括第一重：凡「momo網購好物交流」FB社團粉絲於活動期間內，於社團內曬出momo訂單，不限購買品牌及品項，就有機會抽中舒潔喀什米爾衛生紙1元購買券。第二重：凡momo FB社團粉絲於活動期間內，曬出包含舒潔任一品項的momo訂單，並於PO文中說明喜歡舒潔的原因，即可加碼抽「Philips空氣清淨機」。
另考量疫情下民眾宅在家時間變多，居家用紙消耗量也顯著增加，為回饋品牌粉絲，舒潔與momo特別推出「618超值優惠」，自6月13日起至6月21日活動期間內，祭出購買舒潔全品項滿NT1,000元折NT100元、滿NT1,999元折NT250元，以及舒潔全品項下殺四折起等全年最殺優惠，買越多折越多，平日用紙量大的民眾可把握機會，以超低優惠價入手舒潔系列優質紙品！
面對琳琅滿目的優惠，到底買那些品項最划算？ momo購物平台與舒潔品牌聯手推薦年中慶三款熱銷必買明星商品，是民眾疫情期間不可或缺的居家必備紙品:
必買商品一：獨家熱銷款「舒潔絲絨舒膚抽取衛生紙」，以全新工法升級親膚絨感，如天絲絨般地絲滑細緻的膚觸，搭配精巧尺寸與經濟規格，挑戰全台單張最低價、CP值爆表。
必買商品二：喜歡厚實與極致柔軟觸感的民眾必Buy具有頂級貴族絨感的「舒潔喀什米爾四層衛生紙」，口碑滿滿的這款產品以珍稀羊絨纖維概念，打造市場首見四層鬆厚手感與緻柔膚觸，讓民眾體驗「不只厚、更柔軟」的極緻尊寵膚觸。
必買商品三：韓國長期熱銷No.1、居家清潔抗菌不可或缺神隊友—「舒潔Viva拋棄式抹布」，產品採用創新高科技強韌紙纖材質、可重複清洗使用不易破，速乾特性可有效減少細菌與異味孳生，產品表面蜂巢壓紋更提供強效去污清潔力，不論是廚房餐桌、客廳臥室與浴室廁所的灰塵微粒或重度油汙都可一紙搞定，大大提升居家清潔抗菌效率。
年中最大檔momo《618超狂購物節》現正火熱進行中，精打細算的民眾千萬別錯過這一波好康優惠時機，趕緊手刀將需要的舒潔居家紙品通通搬回家！