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NBA／狀態不佳　Curry連續132場季後賽命中三分紀錄終結

▲Stephen Curry出手三分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry出手三分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-14 12:04:10

金州勇士今(14)日以104:94贏球，在總冠軍賽以3:2聽牌。不過一項偉大的紀錄在這一場比賽後終結，勇士頭號球星Stephen Curry此役三分9投0中，終止了連續132場季後賽有命中三分的紀錄，這也是聯盟的歷史紀錄。

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Curry上一場砍下43分，但今天被對手嚴防，整場找不到進攻節奏，三分9投0中，僅有16分進帳。好在隊友此役站了出來，Andrew Wiggins攻下26分，Klay Thompson得到21，灣區才能拿下比賽。

算上今天，Curry生涯共出賽133場季後賽，而在前132場他單場都至少命中至一顆三分。這個紀錄到今天為止也正式結束，不過對於他本人來說，當然還是球隊贏球最重要。

雖然手感不佳，但Curry這一場傳出8次助攻，積極串聯隊友。他生涯總冠軍賽的總助攻數也超越了John Havlicek，獨居聯盟史上第10的位置。

Curry目前生涯在季後賽命中了555顆三分球，高居聯盟歷史第一，排名第2的Thompson投進444球，LeBron James命中432球排第3，Ray Allen則是385球排第4。


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