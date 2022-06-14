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全家「金家ㄟ」飯糰狂賣120萬顆！新口味全州拌飯曝光

▲全家超商今年初推出「金家ㄟ」3款韓式大飯糰，1個月狂賣逾120萬顆，明日再度推出新品「大飯糰全州拌飯」，售價45元。（圖／業者提供）
▲全家超商今年初推出「金家ㄟ」3款韓式大飯糰，1個月狂賣逾120萬顆，明日再度推出新品「大飯糰全州拌飯」，售價45元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-14 12:16:472022-06-14 12:19:20

民眾想出國玩的心思迫切， 全家超商看準韓食風潮，繼今年初和來自韓國、現居台灣的百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」合作，與其自創品牌「金家ㄟ」聯名推出3款韓式大飯糰，1個月就賣出超過120萬顆，這次再度聯手推出9款全新韓式口味新品。

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全家二度聯手「韓勾ㄟ金針菇」，這次以韓國全羅北道經典美食全州拌飯為基底，打造「大飯糰全州風味拌飯」，飯糰主體用胡蘿蔔、海苔、芝麻與麻油拌製而成，內餡搭配豬肉、小黃瓜與黃豆芽。另一款新品則是「韓式牛肉拌飯」，以韓式辣醬為基底，搭配醬燒牛肉、泡菜與黃豆芽等配菜，開動前先拌勻，就是正宗韓食的經典吃法。

▲全家明日開賣金家ㄟ聯名「韓式牛肉拌飯」，拌勻就是正宗韓食的經典吃法，售價119元。（圖／業者提供）
▲全家明日開賣金家ㄟ聯名「韓式牛肉拌飯」，拌勻就是正宗韓食的經典吃法，售價119元。（圖／業者提供）
除了鮮食新品，這次9款聯名商品中，包含兩款酷繽沙，將韓國人氣飲品柚子茶、香蕉牛奶變成新口味。「香蕉牛奶布朗尼酷繽沙」使用台灣在地香蕉，將果肉打入冰沙中，再加入巧克力脆片、瑞典巧克力醬及巧克力布朗尼。

柚子金萱茶酷繽沙」則使用台灣特有茶品金萱茶，再融入韓國柚子醬，並加入蘆薈顆粒。原價60元，全台限量12萬杯，6月15日至28日享特價49元，可透過APP「最愛YouTuber地圖」即時查詢鄰近店舖的庫存數量。

▲香蕉牛奶布朗尼酷繽沙、柚子金萱茶酷繽沙兩款全新口味明日開賣，各限量12萬杯。（圖／全家提供）
▲香蕉牛奶布朗尼酷繽沙、柚子金萱茶酷繽沙兩款全新口味明日開賣，各限量12萬杯。（圖／全家提供）
萊爾富去年10月首度和義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」合作，同樣獲得不錯反應，近期也二度聯手推出7款鮮食新品，除了高人氣的義大利麵之外，再納進更多薄多義招牌料理，包括披薩、燉飯及飯捲。6月28日前買薄多義任一鮮食商品，可用15元加購中杯熱美式、可樂、氣泡水、果汁或綠茶等指定飲品。

▲萊爾富再次攜手薄多義推出7款聯名鮮食。（圖／業者提供）
▲萊爾富再次攜手薄多義推出7款聯名鮮食。（圖／業者提供）

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