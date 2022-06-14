台達電攻電動車　擬策略聯盟推驅動馬達、多合一解決方案

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2021年合併營業額為新台幣 3,147 億元，較上年度成長11%；營業毛利為新台幣902億元，毛利率28.7%；營業淨利為新台幣314億元，淨利率10.0%；稅後淨利為新台幣268億元，稅後淨利率8.5%；每股稅後盈餘為新台幣10.3 元，股東權益報酬率為17.8%。
海英俊指出，在追求業績成長的同時，台達始終堅守著對環境、社會及股東的長期信念和承諾。2021年台達宣布加入RE100倡議組織，承諾全球據點將於 2030年達成100%使用再生能源，並承諾實踐碳中和，為台灣高科技製造業中，首家承諾於 2030年達到RE100目標的企業。
過去一年，台達持續耕耘「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」三大業務範疇。在電源及零組件部分，台達持續以最尖端的電力電子技術，為客戶提供雲端運算、資通訊、工業、醫療、照明、工具機及電動車等創新、高效能的電源產品，例如因應智能製造趨勢，針對無人搬運車及工業用無人車台達提供專用的無線充電方案，協助客戶打造更智慧的物流系統。
在電動車方面，台達已提供國際主要車廠驅動馬達與馬達控制系統，下一階段目標是透過策略聯盟，與合作夥伴共同推出以驅動馬達、馬達控制、減速器及其他部件的多合一的電動車解決方案，以打造 Driven by Delta 的低碳願景。
在自動化範疇，台達以桃園一廠為智能製造示範場域，進行了全方位的改造與升級。大幅地提高智能化設備的使用比例，同時導入擴增實境、虛擬實境與混合實境等技術，並透過大數據分析，持續產出可優化生產流程的資訊。在樓宇自動化方面，收購了專精於影像監控及商業智慧分析解決方案的加拿大公司 March Networks，以強化智慧建築的佈局。
在基礎設施部分，台達提出創新的「巴拿馬電源解決方案」，由中壓交流電直接轉換為240V的直流電，使供電傳輸一步到位，成功協助大型網路服務商及電信商建立更高效節能的綠色資料中心。而低碳交通的趨勢亦帶動了充電樁業務發展，去年台達協同電動車充電服務營運商客戶，於國道一號西螺服務區，建立台灣首座高速公路電動車快充站，為傳統加油站的轉型或複合式經營做了良好示範。
此外，面對能源轉型的趨勢，台達透過整合再生能源、儲能系統及能源管理等技術，協助建構更具彈性及韌性的電力系統。台達平鎮廠區自建的5MW儲能系統，已在去年11月加入台電電力交易平台，提供調頻備轉的輔助服務以維持電網的穩定。