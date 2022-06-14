限量敞篷手排，Porsche推911 Carrera GTS Cabriolet America Edition

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70年前1952年Porsche推出356 America，1992年再次推出964世代的911 Cabriolet America，如今為向當年致敬與重返70年前經典，近日Porsche推出限量115輛的911 Carrera GTS Cabriolet America Edition。
911 Carrera GTS Cabriolet America Edition外觀車色採用當年356 America的Azure Blue配色，車側也輔以紅白及America字樣飾條，搭配藍色車身營造出美國國旗視覺感受。不僅如此 RS Spyder Design輪圈也採用紅、銀、白三種配色處理，另外車尾911 Carrera GTS銘牌也使用紅白配色。
車艙方面除方向盤、儀表平台、頭枕911字樣大量使用紅色縫線營造性能氛圍，七速手排排檔桿、座椅、中央扶手等處亦採用紅灰縫線妝點。另外中央扶手亦繡有America字樣及顯示三款America Edition年分門檻。動力部分911 Carrera GTS Cabriolet America Edition並未作調整，維持3.0升渦輪引擎具有480hp/58.1kgm最大輸出。