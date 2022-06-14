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限量敞篷手排，Porsche推911 Carrera GTS Cabriolet America Edition

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-14 12:55:20

70年前Porsche推出356 America，如今向當年致敬與重返經典，推出限量的911 Carrera GTS Cabriolet America Edition，該特仕車除了車色採用當年356 America配色外，外觀與車艙也加入許多獨特元素來彰顯身分。

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70年前1952年Porsche推出356 America，1992年再次推出964世代的911 Cabriolet America，如今為向當年致敬與重返70年前經典，近日Porsche推出限量115輛的911 Carrera GTS Cabriolet America Edition。

Porsche推出重返經典的911 Carrera GTS Cabriolet America Edition。
Porsche推出重返經典的911 Carrera GTS Cabriolet America Edition。
911 Carrera GTS Cabriolet America Edition外觀車色採用當年356 America的Azure Blue配色，車側也輔以紅白及America字樣飾條，搭配藍色車身營造出美國國旗視覺感受。不僅如此 RS Spyder Design輪圈也採用紅、銀、白三種配色處理，另外車尾911 Carrera GTS銘牌也使用紅白配色。

911 Carrera GTS Cabriolet America Edition車色採用當年356 America的Azure Blue配色。
911 Carrera GTS Cabriolet America Edition車色採用當年356 America的Azure Blue配色。
藍色車色、紅白America字樣飾條，營造出美國國旗視覺感。
藍色車色、紅白America字樣飾條，營造出美國國旗視覺感。
輪圈也採用紅、銀、白三種配色。
輪圈也採用紅、銀、白三種配色。
911 Carrera GTS銘牌也用紅白配色。
911 Carrera GTS銘牌也用紅白配色。
車艙方面除方向盤、儀表平台、頭枕911字樣大量使用紅色縫線營造性能氛圍，七速手排排檔桿、座椅、中央扶手等處亦採用紅灰縫線妝點。另外中央扶手亦繡有America字樣及顯示三款America Edition年分門檻。動力部分911 Carrera GTS Cabriolet America Edition並未作調整，維持3.0升渦輪引擎具有480hp/58.1kgm最大輸出。

座艙大量運用紅色縫線。
座艙大量運用紅色縫線。
座椅除紅色外亦有使用灰色縫線搭配。
座椅除紅色外亦有使用灰色縫線搭配。
門檻數字代表三款America Edition年分。
門檻數字代表三款America Edition年分。
鑰匙套與中央扶手有America字樣。
鑰匙套與中央扶手有America字樣。
911 Carrera GTS Cabriolet America Edition配置七速手排。
911 Carrera GTS Cabriolet America Edition配置七速手排。
911 Carrera GTS Cabriolet America Edition限量115輛，其中100輛在美國市場，其餘15輛則會前往加拿大。
911 Carrera GTS Cabriolet America Edition限量115輛，其中100輛在美國市場，其餘15輛則會前往加拿大。

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