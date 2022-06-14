徐旭東大砲開嗆台灣大　遠傳合併亞太電很自然是好事

遠傳今（14）日舉行股東會，國內電信業整併成為關注焦點，為此，遠傳董事長徐旭東開嗆同業（暗指台灣大）「他自己也在合併，搞不懂反對什麼，有的人頭腦時而清楚、時而不清楚。」並強調，遠傳與亞太電信的合併是很自然、很快樂的好事，不懂為何有人明明也在合併卻要說別人。
國內電信業掀起整併潮，包括台灣大要併台灣之星、遠傳併亞太電信，整併話題不斷。而這兩大合併案，都須通過國家通訊傳播委員會（NCC）及公平會審核。值得關注的是，台灣大、遠傳與亞太電信的關係錯綜複雜，原因是亞太電信先在4G時代引進台灣大持股，但5G時代卻選擇遠傳，而遠傳與台灣大都是亞太電股東，但台灣大之前在亞太電臨時股東會上表態對遠傳合併亞太電持反對態度。
針對合併議題，徐旭東今日不改直言個性，表示亞太電很希望合併，如果沒有談成，他們的虧損太大，並說合併沒有人一定占便宜，評論別人也得衡量自己，同業（指台灣大）合併價格很低，為什麼不看自己要講別人，笑說「講別人吃太多，自己卻拚命在吃」。
徐旭東還說，遠傳合併亞太很自然、很快樂的事情，兩家公司都覺得是好事，不曉得為何有人要反對，還說有的人有時頭腦清楚，有時又不清楚，強調It’s not your business，明明自己也在合併，實在邏輯不通。
遠傳總經理井琪則說，遠傳與亞太合併就是善用資源，雙方是天作之合，亞太電的700、2600MHz頻譜都在隔壁，頻譜相連是很大的好處，因為只需要一套設備，就可以減少非常多基地台設備。