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央行升息加碼第5波打房？專家分析3種可能

▲中央銀行將於6月16日召開今（2022）年第2季理監事會議，是否升息同時祭出第5波選擇性信用管制受關注。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲中央銀行將於6月16日召開今（2022）年第2季理監事會議，是否升息同時祭出第5波選擇性信用管制受關注。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-06-15 10:59:002022-06-15 11:06:37

中央銀行本周四將召開今（2022）年第2季理監事會議，在美國通膨率再飆升之下，市場預期不排除美國一次升息3碼，而台灣央行升息也是必然的，但是否會祭出第5波打房措施？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，「這是非常難的決定」，要看央行的升息幅度，最勇敢的決定就是「升息1碼加上打房」，但他覺得會退一步，在經濟成長趨緩，今年難保「4」之下，有可能升息半碼加打炒房，或升息1碼、房市不動，但相信在央行做出決定前，都是「很艱難的抉擇」。

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其實，在央行公布的第1季央行理監事會貨幣政策議事錄摘要中就有提到，央行理事多贊成升息，並認為目前央行主要關注的應非經濟成長問題，而是物價上漲與資產價格泡沫化等問題，尤其利率維持低水準已很長時間，不僅誘使投機客進場炒作，首次購屋者亦為保值，搶在房價高點時進場購屋，低利率狀況將加劇惡性循環，亦有理事認為台灣實質房價累計漲幅在全球位居前幾名，應針對選擇性信用管制措施多加討論。

至於央行本周理監事會議，除預期會再升息半碼起跳，要不要加碼打炒房？林啟超認為，雖然央行總裁楊金龍在3月時曾表示自己做出「勇敢的決定」，當時央行升息了1碼，沒有打炒房，但現在央行開出的升息3條件，包括國內通膨情勢、疫情對內需產業與消費的影響、美國聯準會貨幣政策動向，已有2個條件滿足，即通膨率超過3%及預期美國聯準會周四凌晨再升息，唯一就是疫情對內需產業及消費影響情況，尤其這2個月疫情已超過楊金龍在3、4月，甚至5月初談話時的預期，當時單日本土確診不到萬人，現在單日平均在7萬人左右，因此，他相信在這次央行理監事會議會有特別討論。

因此，對央行來說，「這是非常難的決定」，林啟超指出，央行最勇敢的決定就是「升息1碼加打炒房」，若如此真的是非常勇敢，但他覺得央行會退一步，即便台灣對外出口比較熱，但今年經濟成長難保「4」，最主要原因就是消費，沒意外全年經濟成長率會往3%走，若央行升息1碼，房市可能就不會動，若升息半碼，可能就會搭配打炒房。

他進一步分析，從目前銀行不動產放款占全體放款36.9%來看，雖然有一點改善，但觀察這2個月國內經濟狀況，景氣策號掉很多，從去年紅燈降至4月綠燈的28分，央行也會加以考量，他預期央行可能會退一步，升息半碼，並祭出打炒房措施，只是打炒房力度不會那麼大，會傾向較消極的作法，畢竟通膨及經濟成長是央行面臨較大的挑戰。

林啟超認為，如果央行要加碼打炒房，一定會排除首購族，可能採取的方式，包括針對第2戶貸款年限不能過長，還有特定地區域貸款成數要不要限制最高7成或8成，甚至特定區域無寬限期改成所有區域都無寬限期。至於央行要不要在這次去做，他覺得會滿多討論及爭議，主要是當各國都以2碼起跳，這對央行還是有些壓力。

只是，不論央行做什麼決定，都有另一個聲音出來，他覺得這時候對央行來說都是「勇敢的決定」，不管做什麼都有另一邊說不好，他舉例如果央行升息1碼，大家不會說是為了打通膨，只會說對很多房貸族來說壓力又變大了，如果不做，大家又會說央行都不打通膨，所以，現在對央行來說很難為，在做出勇敢決定之前，它是一個「很艱難的抉擇」。

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