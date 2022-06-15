央行升息加碼第5波打房？專家分析3種可能

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至於央行本周理監事會議，除預期會再升息半碼起跳，要不要加碼打炒房？林啟超認為，雖然央行總裁楊金龍在3月時曾表示自己做出「勇敢的決定」，當時央行升息了1碼，沒有打炒房，但現在央行開出的升息3條件，包括國內通膨情勢、疫情對內需產業與消費的影響、美國聯準會貨幣政策動向，已有2個條件滿足，即通膨率超過3%及預期美國聯準會周四凌晨再升息，唯一就是疫情對內需產業及消費影響情況，尤其這2個月疫情已超過楊金龍在3、4月，甚至5月初談話時的預期，當時單日本土確診不到萬人，現在單日平均在7萬人左右，因此，他相信在這次央行理監事會議會有特別討論。
因此，對央行來說，「這是非常難的決定」，林啟超指出，央行最勇敢的決定就是「升息1碼加打炒房」，若如此真的是非常勇敢，但他覺得央行會退一步，即便台灣對外出口比較熱，但今年經濟成長難保「4」，最主要原因就是消費，沒意外全年經濟成長率會往3%走，若央行升息1碼，房市可能就不會動，若升息半碼，可能就會搭配打炒房。
他進一步分析，從目前銀行不動產放款占全體放款36.9%來看，雖然有一點改善，但觀察這2個月國內經濟狀況，景氣策號掉很多，從去年紅燈降至4月綠燈的28分，央行也會加以考量，他預期央行可能會退一步，升息半碼，並祭出打炒房措施，只是打炒房力度不會那麼大，會傾向較消極的作法，畢竟通膨及經濟成長是央行面臨較大的挑戰。
林啟超認為，如果央行要加碼打炒房，一定會排除首購族，可能採取的方式，包括針對第2戶貸款年限不能過長，還有特定地區域貸款成數要不要限制最高7成或8成，甚至特定區域無寬限期改成所有區域都無寬限期。至於央行要不要在這次去做，他覺得會滿多討論及爭議，主要是當各國都以2碼起跳，這對央行還是有些壓力。
只是，不論央行做什麼決定，都有另一個聲音出來，他覺得這時候對央行來說都是「勇敢的決定」，不管做什麼都有另一邊說不好，他舉例如果央行升息1碼，大家不會說是為了打通膨，只會說對很多房貸族來說壓力又變大了，如果不做，大家又會說央行都不打通膨，所以，現在對央行來說很難為，在做出勇敢決定之前，它是一個「很艱難的抉擇」。