富樂快篩遭魚目混珠別再用！藥師教「2點」正確選購方法
富樂快篩試劑（Flowflex）因屢傳「無法顯示C線(品管線)」，調查局追查發現，進口商「大鑫」涉嫌用中國代工的次級品魚目混珠，冒充富樂快篩試劑出貨，該公司共引進237萬劑，已有192萬劑流入市面，不法所得至少超過1億元，並取得國防部軍醫局、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案。台灣藥品行銷暨管理協會發言人、執業藥師沈采穎提醒，如果家裡有「富樂Flowflex快篩試劑」就不要用了，現在唯一可以做的就是拿去退貨，不過民眾如果是買水貨，那就只能摸摸鼻子認賠，畢竟將近200萬劑流入市面數量相當大。「如果沒有C線還好，如果是偽陰性更糟該，只會讓疫情在無形中被散佈出去。」
沈采穎表示，選購快篩試劑想判定真偽真的很難，連專業藥師都不容易，只能建議民眾兩點，首先是選購大品牌快篩為主，例如目前以羅氏、亞培、GenBody、快得利比較沒有平行輸入相關的問題，選購上可以比較放心。第二點就是到「實體店面」選購比較能夠安心，如果真的有問題要退貨，也還有地方可以申訴。
沈采穎解釋，如果100件快篩中，有1～2件產品出現Ｃ線沒有顯示，就是這批貨有狀況，也許是倉儲有問題，或是保存不良，按照處理流程是需要全部召回。另一個會出現這樣的結果的原因，也有可能是當初進口生產時過量，有大量庫存，這批產品恐怕是即期品或是過期品。
她也提到「正常」合法進口商，可以在食藥署網站上看到核准的商號，跟民眾外盒上的應該會是同一間。這次富樂問題就在於進口商出問題，直接「洗產地」將中國代工商品洗成美國產品，對民眾來說就真的很難預防，只能靠政府從源頭把關了！
沈采穎以執業藥師的身份再次呼籲政府相關單位，在採購快篩應該要幫民眾把關，要求廠商針對試劑的敏感度、CT值 (循環數閾值，Cycle threshold value，Ct值愈低，代表病毒濃度愈高。)在多少以下要明確載明。另外，ㄧ般正式進口的快篩大都是用「空運」來維持較好的運送水平，水貨大多用「海運」，才有可能短時間進口2百多萬劑，快篩試劑從海運進來，需要特別查驗，且運送時會不會因爲長時間的高溫曝曬影響試劑準確，也需要審慎思考評估。