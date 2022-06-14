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警察節中警表揚7位模範警察及53位績優人員

▲台中市警察局慶祝警察節，並表揚7位模範警察及53位績優人員（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲台中市警察局慶祝警察節，並表揚7位模範警察及53位績優人員（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-06-14 14:27:13

臺中市政府警察局13日於警察局大禮堂舉行111年警察節慶祝大會，由陳子敬副市長主持，除遵守本市因應新冠肺炎(COVID-19)疫情防疫規範，保持1.5公尺以上社交距離外，會中表揚該局7位模範警察及53位各項績優表現人員，以資鼓勵。

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7位模範警察為第二分局偵查佐蔡國煒、偵查佐許梓宥、刑事警察大隊偵查佐張秋蓮、偵查佐林友智、大雅分局小隊長吳建芳、第五分局小隊長林柏助及第三分局副分局長劉安邦，大部分為單位優秀的刑事人員，偵破社會矚目案件，破獲人民關切的重大毒品、詐騙或組織犯罪等，有些則積極推動警政作為，強化警察為民服務的能量。另外53位績優人員均在其工作領域表現優異，在遴選中脫穎而出，本次頒予獎座及獎金，特此表彰。


陳副市長於會中表示，讓臺中成為幸福的宜居城市，一直是市府團隊共同努力的目標，而警察局在社會治安方面的成績有目共睹，根據統計，臺中市在全般刑案、暴力犯罪及竊盜犯罪等重要指標，都呈現案件發生數逐年下降、破獲率逐年上升之趨勢，整體治安狀況平穩，尤其110年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」及「暴力犯罪發生數」等多項指標，更為六都之「最低」及「次低」，足見犯罪防制及治安維護的成效；同時在維護治安與交通之餘，能積極協助市府各項防疫工作，是本市社會安定的重要力量。


局長蔡蒼柏則提出未來的工作重點為「溯源查緝毒品犯罪」、「斷絕黑幫組織金脈」、「建立聯合阻詐防線」、「查察賄選防制暴力」、「建置交通科技執法」、「酒駕肇事溯源追查」、「秉同理心服務市民」、「創意宣傳重塑形象」，並期許警察同仁持續精進，以不負各界期待，也希望民眾多給予警察同仁鼓勵與支持，成為警察的強力後盾。
 

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