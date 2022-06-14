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交通部將開放大型重機可走蘇花改　下階段擬開放白牌機車

▲交通部長王國材、立委賴品妤與沈發惠等人，今（14）日視察台鐵汐科站。（圖／交通部提供）
▲交通部長王國材、立委賴品妤與沈發惠等人，今（14）日視察台鐵汐科站。（圖／交通部提供）

記者李琦瑋／新北報導

2022-06-14 13:50:36

交通部長王國材今（14）日視察台鐵汐科站時，接受媒體聯訪表示，蘇花改試辦黃牌及紅牌大型重型機車通行，到3月底已達半年，公路總局評估試辦期間的行車秩序、安全評估都沒問題，已建議直接開放，他將予以同意，白牌機車也列評估研擬，若可行也傾向開放。

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王國材、立委賴品妤與沈發惠、台鐵局長杜微、鐵道局長伍勝園等人今天上午前往實地視察台鐵汐科站增設出口暨站體改善綜合規劃暨後續可執行成果。

針對蘇花改自去年9月30日起試辦250CC以上黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦已於3月31日結束。王國材表示，經公路總局評估，試辦期間的行車秩序、安全都沒有問題，已建議直接開放，他會予以同意。

媒體追問是否開放白牌機車通行蘇花改，王國材說，由於蘇花改的精神是「安全」，舊蘇花公路相對危險，他個人也支持開放「白牌機車」通行蘇花改，已要求公路總局進行下一階段研擬，若可行的話，會進行試辦後再考慮開放。

另外，針對台鐵汐科站增設出口、站體改善規劃。王國材說，台鐵汐科站為通勤大站，鐵道局已提出增設中站出口的具體規劃，後續將就中站出口淹水及設備改善，以及站外人行道寬度及中站出口停等空間進行改善工程，以提升汐科站的服務品質。此外，台鐵汐科站將與規劃中的基隆捷運及汐東捷運銜接轉乘。

目前鐵道局已研議完成台鐵汐科站整體改善方案，台鐵局也將於112年編列7,100萬元預算，台鐵汐科站整體改善方案包括增設中站出口，使旅客可分流縮短出站動線；改善中站設備，解決淹水及設備老舊等問題；優化人行動線，增加南站人行道寬度並增設中站停等空間；提升行的安全，增加引道及共用廣場，解決人車共道問題；完備指標系統，建置站內設備及轉乘資訊，提升服務品質。

交通部指出，鐵道局預定於今年底完成該站特種建築物變更程序，後續將辦理施工招標作業，工期概估需18個月，預計最快將於113年底前啟用中站出口，屆時汐科站將以嶄新面貌服務民眾，提供旅客更安全、便捷的乘車環境。

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