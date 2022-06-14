交通部將開放大型重機可走蘇花改　下階段擬開放白牌機車

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對蘇花改自去年9月30日起試辦250CC以上黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦已於3月31日結束。王國材表示，經公路總局評估，試辦期間的行車秩序、安全都沒有問題，已建議直接開放，他會予以同意。
媒體追問是否開放白牌機車通行蘇花改，王國材說，由於蘇花改的精神是「安全」，舊蘇花公路相對危險，他個人也支持開放「白牌機車」通行蘇花改，已要求公路總局進行下一階段研擬，若可行的話，會進行試辦後再考慮開放。
另外，針對台鐵汐科站增設出口、站體改善規劃。王國材說，台鐵汐科站為通勤大站，鐵道局已提出增設中站出口的具體規劃，後續將就中站出口淹水及設備改善，以及站外人行道寬度及中站出口停等空間進行改善工程，以提升汐科站的服務品質。此外，台鐵汐科站將與規劃中的基隆捷運及汐東捷運銜接轉乘。
目前鐵道局已研議完成台鐵汐科站整體改善方案，台鐵局也將於112年編列7,100萬元預算，台鐵汐科站整體改善方案包括增設中站出口，使旅客可分流縮短出站動線；改善中站設備，解決淹水及設備老舊等問題；優化人行動線，增加南站人行道寬度並增設中站停等空間；提升行的安全，增加引道及共用廣場，解決人車共道問題；完備指標系統，建置站內設備及轉乘資訊，提升服務品質。
交通部指出，鐵道局預定於今年底完成該站特種建築物變更程序，後續將辦理施工招標作業，工期概估需18個月，預計最快將於113年底前啟用中站出口，屆時汐科站將以嶄新面貌服務民眾，提供旅客更安全、便捷的乘車環境。