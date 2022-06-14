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議會專案調查市府網軍疑慮　柯文哲：公務員不是作秀工具

▲台北市長柯文哲14日臨時新增行程，出面痛批台北市議會針對公務員進行調查，是把公務人員當作秀工具。（圖／記者丁上程攝，2022.06.14）
▲台北市長柯文哲14日臨時新增行程，出面痛批台北市議會針對公務員進行調查，是把公務人員當作秀工具。（圖／記者丁上程攝，2022.06.14）

記者丁上程／台北報導

2022-06-14 14:01:26

台北市政府日前傳出多個局處公務員，於上班時間登入PTT發文留言，更有部分公務員涉嫌在討論版中帶風向、造謠。台北市議會財政建設委員會昨（13）日邀集相關局處與涉嫌的相關公務員，出席專案報告會議。不過此舉卻引發台北市長柯文哲不滿，今（14）日下午甚至為此臨時增加行程，質疑議員在過程中極盡訕笑羞辱，更怒批「他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具。」

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柯文哲表示，公務員應該遵守相關規範，上班時間到PTT發文留言當然不對，所以很多公務員都因此受到懲處，「有的被調職，有的被記申誡年終獎金也沒了，但每個局處開罰都有基於行政倫理。」柯文哲說，如果因此指稱公務員是有組織性的、有人指示，甚至指稱他們是網軍，這就讓他無法接受。

柯文哲強調，如果這些公務員在網路上有什麼假消息假新聞惡意攻擊，那就拿出來，依法論法，該怎麼辦就怎麼辦，「但不可以把國家基層公務員叫到議會來，然後叫他讀它寫的po文，在那裡極盡訕笑羞辱，這我非常生氣。」柯文哲直言，自己不知道昨天有開專案報告會議，但回家晚上看到新聞，讓他十分生氣。

柯文哲直言，「他們是國家的公務員，不是議員作秀的工具。」並強調這樣的做法違反比例原則，「我今天作為長官如果不能站出來保護自己員工，我不配做他們的長官。」柯文哲怒批，他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具。

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