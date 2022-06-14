每年必吃！7-11「99元GODIVA雪糕」又來了：送50元折價券
夏至將近，近日氣溫飆升，7-ELEVEN宣布明（15）日起推出逾30款抗暑新品，包括冰品、飲品、酒類。除了一年一度的話題新品GODIVA聯名雪糕，也和台中老牌茶攤推出「清水茶香綠豆沙」。夏季最夯的「國際啤酒節」則推出近20國、超過150款進口啤酒，指定啤酒任3件7.9折、6件7.7折。全家超商除了啤酒任3件7.9折，再加碼集章送酒杯活動。
雪糕控又要掃貨了！7-ELEVEN自2019年起每年和GODIVA獨家合作一檔冰品，平均上市2周就能賣掉25萬支，相當於「每5秒售出1支」，今年再度聯手推出「GODIVA熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，首次將72%黑巧克力鈕扣製成黑巧克力流心醬、黑巧克力雪糕，再將純可可豆碎粒拌入杏仁披覆72%黑巧克力，口感更絲滑濃郁，單支99元。
GODIVA雪糕新品包裝延續禮盒般的開闔設計，掃描盒內QR code可參加挑戰活動，有機會贏得一年份雪糕，另外憑盒身折價券至各GODIVA門市消費，可享滿300元折50元。冷飲部份則找來台中25年老牌茶攤清水茶香助陣，推出新品綠豆沙，還原店內TOP 1人氣手搖飲，活動期間祭出特價35元。
7-ELEVEN觀察發現體感溫度與啤酒需求成正相關，夏季啤酒銷量較冬季成長1倍，以水果調酒與精釀啤酒最受歡迎。一向受到消費者矚目的「國際啤酒節」明（15）日起正式開跑，集結近20國、30款新品、超過150款進口啤酒，今年更獨家引進網路討論度極高的臺虎9.99系列新品「水果大亂鬥啤酒」，亮眼新品還有酸甜滋味的「日本NIJIYA和歌山梅子調酒」，烈酒主打則是獨賣的「比利時O.J哥 強度啤酒」，活動期間指定啤酒任3件7.9折、6件7.7折優惠。
全家超商則端出台灣、日本、義大利、印尼等各國啤酒，即日起至7月12日享兩大好康，全店逾百項指定啤酒任3件7.9折，另外再加碼會員集章趣活動，集滿4點就能免費兌換香檳杯、啤酒杯等特色酒杯。