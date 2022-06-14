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驚險守萬六關卡！台股終場下跌23.61點

▲台股今（14）日開低震盪，最低一度殺到15869點，盤中拉升，終場下跌23.61點，收在16047.37點，跌幅0.15%，成交金額僅新台幣2266.98億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（14）日開低震盪，最低一度殺到15869點，盤中拉升，終場下跌23.61點，收在16047.37點，跌幅0.15%，成交金額僅新台幣2266.98億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-14 14:10:22

週一美股4大指數再次重挫，台股今（14）日開低震盪，早盤一度下挫170逾點，盤中拉升，終場下跌23.61點，收在16047.37點，跌幅0.15%，成交金額僅新台幣2266.98億元；權王台積電終場下跌3元，收在513元，其餘電子權值股，鴻海、日月光收在平盤位置，台達電開低走高；盤面焦點為電器電纜族群逆勢抗跌；汽車零組件表現疲弱，低軌衛星族群則是逆勢上揚。

美股再次下挫，正式進入熊市，道瓊指數13日下跌876.05點，跌幅2.79%，收在30516.74點；那斯達克指數下跌530.80點，跌幅4.68%，收在10809.23點；標普500指數下跌151.23點，跌幅3.88%，收在3749.63點；費城半導體指數下跌158.97點，跌幅5.61%，收在2673.0點。

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台股加權指數今日最低一度殺到15869點，盤中一路往上拉抬，拉逾200點，尾盤驚險守住萬六關卡，終場下跌23.61點，收在16047.37點，跌幅0.15%，成交金額僅新台幣2266.98億元。

權王台積電今天最低一度來到507元，終場下跌3元，收在513元，其餘電子權值股，聯電、聯發科終場下跌約0.8%左右，鴻海、日月光收在平盤位置，台達電則開低走高，終場漲0.22%。

今日盤面焦點為電器電纜族群逆勢抗跌，華新終場漲5.05%，中電漲逾2%，華電漲逾1%，聲寶、大亞、宏泰皆漲1%內。

汽車零組件表現疲弱，資金轉向低軌衛星，昨（13）日強勢的耿鼎、倉佑，今天終場皆跌逾7％；反觀低軌衛星族群表現亮眼，終場建漢漲7.44%，萬泰科漲6.67%，昇達科、耀登、台揚皆漲4%以上。

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