紫外線消毒產品挑選指南！家電達人揭「避雷5撇步」

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- 檢視規格標示為UVC：市面上不少標榜紫外線殺菌的產品，民眾選購時可以先檢視一下頁面上的產品規格做為參考依據。以適合空間使用的單座紫外線消毒燈來說，標示為UVC才能達到殺菌效果，瓦數越高適用坪數越廣。
- 內建「自動感應關閉」：使用時應避免眼睛直視且周遭不能有活體靠近，因此建議挑選內建「自動感應關閉」設計的款式，雷達偵測到有人體或是寵物靠近即自動停止。
- 提供遙控器或延遲啟動：具備此兩項功能列入優先考慮，方便使用者安全撤離後才啟動消毒。
- 電源線是否符合安規認證
- 機體及燈管是否有保固
達人也提醒，紫外線消毒燈要在密閉空間中使用，部分機型使用時會產生臭氧，結束照射後要先將門窗開啟，建議通風30分鐘後再進入消毒完畢的空間。疫情尚未趨緩，紫外線刀具除菌機也是時下搶手商品，透過內建UV紫外線燈照射刀具，破壞微生物分子結構達到除菌效果。部分機型主打內建臭氧消毒去除異味，建議開啟時盡量避免處在同一空間。
另外，近年消費者偏好選購搭載紫外線消毒燈的空氣清淨機和除溼機，通常在機體內部安裝有UV燈管或UV LED燈，透過照射風扇葉片降低空氣傳播細菌，增添防護。因是安裝在機體內部，可避免眼睛直視或直接照射到皮膚的問題。一般來說UV燈管照射的範圍較全面，消毒效率會較LED燈泡為佳，但兩者皆可產生紫外線達到抑菌功效。
而在「MedPartner 美的好朋友」FB上也有轉貼Andy老爹的文章提醒網友，該網站建議：「基本上這類產品的疑慮很多，功率不足或使用情境不對，達不到消毒殺菌效果；功率過強或使用情境不對，就會灼傷、燙傷，基本上居家消毒，濃度正確的酒精跟漂白水還是最佳首選，安全又有效。」