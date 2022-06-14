COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

紫外線消毒產品挑選指南！家電達人揭「避雷5撇步」

▲家電達人486先生表示，紫外線殺菌燈挑選內建活體感應關閉的款式較為安全。(圖／486提供)
▲家電達人486先生表示，紫外線殺菌燈挑選內建活體感應關閉的款式較為安全。(圖／486提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-14 14:30:11

網紅「Andy老爹」日前使用紫外線殺菌燈，因人沒迴避，照3個小時後導致雙腿燙傷、眼角膜受傷， 用自身慘痛的教訓提醒民眾「真的要小心！」在疫情尚未趨緩，主打「紫外線殺菌」相關的家電都成為人氣商品，但市面上相關產品種類繁多、品質參差不齊，家電達人486先生提供選購5大撇步，協助民眾避開地雷商品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
家電達人提供選購5撇步

  1. 檢視規格標示為UVC：市面上不少標榜紫外線殺菌的產品，民眾選購時可以先檢視一下頁面上的產品規格做為參考依據。以適合空間使用的單座紫外線消毒燈來說，標示為UVC才能達到殺菌效果，瓦數越高適用坪數越廣。
  2. 內建「自動感應關閉」：使用時應避免眼睛直視且周遭不能有活體靠近，因此建議挑選內建「自動感應關閉」設計的款式，雷達偵測到有人體或是寵物靠近即自動停止。
  3. 提供遙控器或延遲啟動：具備此兩項功能列入優先考慮，方便使用者安全撤離後才啟動消毒。
  4. 電源線是否符合安規認證
  5. 機體及燈管是否有保固

達人也提醒，紫外線消毒燈要在密閉空間中使用，部分機型使用時會產生臭氧，結束照射後要先將門窗開啟，建議通風30分鐘後再進入消毒完畢的空間。疫情尚未趨緩，紫外線刀具除菌機也是時下搶手商品，透過內建UV紫外線燈照射刀具，破壞微生物分子結構達到除菌效果。部分機型主打內建臭氧消毒去除異味，建議開啟時盡量避免處在同一空間。

另外，近年消費者偏好選購搭載紫外線消毒燈的空氣清淨機和除溼機，通常在機體內部安裝有UV燈管或UV LED燈，透過照射風扇葉片降低空氣傳播細菌，增添防護。因是安裝在機體內部，可避免眼睛直視或直接照射到皮膚的問題。一般來說UV燈管照射的範圍較全面，消毒效率會較LED燈泡為佳，但兩者皆可產生紫外線達到抑菌功效。

▲根據486統計，搭載紫外線消毒燈的空氣清淨機種受到消費者青睞。（圖／廠商提供）
▲根據486團購統計，搭載紫外線消毒燈的空氣清淨機種受到消費者青睞。（圖／廠商提供）
而在「MedPartner 美的好朋友」FB上也有轉貼Andy老爹的文章提醒網友，該網站建議：「基本上這類產品的疑慮很多，功率不足或使用情境不對，達不到消毒殺菌效果；功率過強或使用情境不對，就會灼傷、燙傷，基本上居家消毒，濃度正確的酒精跟漂白水還是最佳首選，安全又有效。」

富樂快篩遭魚目混珠別再用！藥師教「2點」正確選購方法

用海綿洗碗超噁？譚敦慈推「2替代神物」：細菌蟑螂全GG

嚇人！Andy老爹「紫外線燈」消毒　雙腿燙傷、眼角膜受損

迎戰618購物節！有閑首推滿額抽「白爛貓學生證悠遊卡」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀