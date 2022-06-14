長照機構今年累計逾3萬多住民確診 4月1號以來共616死
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布住宿式機構染疫情況的統計，今年累計至6月12號為止，住宿式機構住民共有30420人染疫，中重症人數2665人。而從4月1號至今，累計死亡人數達616人。
衛福部社會及家庭署署長簡慧娟說明，包括長照、護理、精神照護/復健、社福等機構，上述住宿式機構住民全部共有30420人染疫，工作人員有7972人染疫，中重症患者人數2665人。而從4月1號至今，累計死亡人數達616人，若只觀察6月1號之後的趨勢，則6月1號到6月12號累計有264人死亡。
而在投藥狀況方面，指揮中心說明從統計上可以看見投藥比率逐漸上升，6月6號到6月12號的平均開藥率已提高至86％，機構內就地隔離安置的人數共5364人，有投藥的達到4629人，這樣的比例已經算很高並及十分即時。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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